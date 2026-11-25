Wer tanzt groß auf? Wer wird die ZuseherInnen begeistern können? Und wer wird ein echter Überraschungs-Coup des ORF? Die Gerüchteküchte rund um die beliebte Show „Dancing Stars“ brodelt wild. Adabei-Ressortleiter Norman Schenz verrät nun die ersten Namen im Talk mit Sasa Schwarzjirg.