Trump sprach ein Machtwort – und der Aufsichtsrat des (vor dem Absturz) größten börsennotierten Unternehmens der USA, Nvidia, ging in die Knie. So sieht die Macht eines Präsidenten der USA aus, auch wenn er ein Wahlverlierer ist wie Trump.
Selbstverständlich hatte der Aufsichtsrat von Nvidia auch andere, gute Gründe, den sündigen Gründer der Firma für Super-Chips (mit Quasi-Monopol auf dem Weltmarkt) zurückzurufen: Die Firma stürzte an den Börsen ab, mächtige Investoren verloren Milliarden.
Das erinnert an die Firma Apple, die ihren Gründer Steve Jobs erst hinauswarf, dann aber reuig zurückrief, weil sie nicht mehr weiterwusste. So viel zur Macht von Gründern ihrer Firmen.
Als Elon Musk mit seinem spektakulären Einsatz für die Drecksarbeit von Trump den Verkauf von Tesla-Autos ins Schleudern brachte, drohte der Aufsichtsrat mit der Abberufung des Chefs. Er ließ es schließlich bleiben.
Und Trump? Der hat auch gezeigt, dass er nicht die Absicht hat, sich vom oppositionellen Kongress Fesseln anlegen zu lassen. Bei jedem seiner Auftritte tut er weiter so, als gäbe es das Parlament gar nicht. Zuletzt verwies er auf seine Vetomacht.
Da aber die Demokraten im Kongress mit Trump abrechnen wollen, ist mit innenpolitischen Wirbeln zu rechnen. Es drohen Hängepartien. Trump geht davon aus, dass die Bürger letztlich keine politische Lähmung der Staatsführung wollen.
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