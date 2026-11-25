Vor Start der 17. Staffel des ORF-Dauerbrenners sickern via „Krone“ Namen von Prominenten durch: Es wartet auf uns im TV ein VIP-Ensemble aus Sport und Kunst. Überraschung inklusive – ein Coup der Macher jedenfalls.
Viele Namen kursierten in den vergangenen Tagen rund um die Besetzung von „Dancing Stars“ im nächsten Jahr. In der bereits 17. Staffel werden dann VIPs und VIPerln wieder um die Gunst des Publikums buhlen und eine oder einer von ihnen wird den Titel mit nach Hause nehmen.
Mister Hitparade am Start
Bis dahin vergeht aber noch einiges an Zeit und das Karussell mit Namen von potenziellen Tanzbären dreht sich weiter. Festgelegt hat man sich dabei, laut „Krone“-Informationen, ganz besonders auf diese vier Tanzwütigen: Allen voran steht da der Name von Udo Huber. Ja, richtig gelesen und bestimmt auch noch in Erinnerung. Der „Mister Hitparade“ will es mit 71 Lenzen noch mal wissen.
An Bord ist neben Kabarettistin und Schauspielerin Angelika Niedetzky (47) auch Stefan Maierhofer. Der 44-jährige Ex-Fußball-Teamkicker misst zwei Meter und zwei Zentimeter. Damit könnte der Ritt übers Parkett für ihn eine Herausforderung werden. Genauso wie für Iva Schell. Die 48-jährige Sopranistin (sie war übrigens auch immer Wunschkandidatin von Ur-Dancing-Star Marika Lichter) dürfte die Tanzpatscherln bereits daheim schnüren. Sie wird auch viele Sympathien bekommen, denn die Frau hat Schmäh und wird bestimmt beweisen können, dass sie weitaus mehr ist als „nur“ die Witwe des 2014 verstorbenen Oscargiganten Maximilian Schell.
Echter Coup der ORF-Macher
Für Aufsehen wird das Engagement von Barbara Aigner sorgen. Die sehbehinderte ehemalige Para-Alpin-Skifahrerin aus Neunkirchen in Niederösterreich dürfte wohl von Anfang nicht nur ein Zeichen setzen, sondern die Herzen des Publikums im Sturm erobern.
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