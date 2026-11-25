An Bord ist neben Kabarettistin und Schauspielerin Angelika Niedetzky (47) auch Stefan Maierhofer. Der 44-jährige Ex-Fußball-Teamkicker misst zwei Meter und zwei Zentimeter. Damit könnte der Ritt übers Parkett für ihn eine Herausforderung werden. Genauso wie für Iva Schell. Die 48-jährige Sopranistin (sie war übrigens auch immer Wunschkandidatin von Ur-Dancing-Star Marika Lichter) dürfte die Tanzpatscherln bereits daheim schnüren. Sie wird auch viele Sympathien bekommen, denn die Frau hat Schmäh und wird bestimmt beweisen können, dass sie weitaus mehr ist als „nur“ die Witwe des 2014 verstorbenen Oscargiganten Maximilian Schell.