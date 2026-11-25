Am 27. Dezember verzaubern Fußball-Größen von einst die Fans beim Hallenfußballturnier des Lions Club Graz. Die „Krone“ verlost VIP-Karten und Sitzplatztickets für den Benefiz-Klassiker im Raiffeisen Sportpark. Mit der „Krone“ können Sie live vor Ort dabei sein!
Wenn der Raiffeisen Sportpark in Graz am 27. Dezember um 14 Uhr seine Pforten öffnet, dann wird der Andrang der Fußball-Fans wieder groß sein. Denn beim traditionellen Benefiz-Hallentunier des Lions Club Graz treten einige der besten Kicker von einst wie Ivica Vastic, Mario Haas oder Jakob Jantscher an, um auf dem Parkett das eine oder andere Kunststück auszupacken.
Der Lions Club Graz, der erste Lions Club in Österreich, veranstaltet am 27. Dezember 2026 im Raiffeisen Sportpark Graz ein Hallenfußballturnier der Legenden (Einlass ab 14 Uhr, Beginn 15 Uhr). Dem Lions Club Graz ist das Thema Inklusion sehr wichtig und daher wird es ein Grazer Derby der beiden Special-Teams geben. Dazu wird es ein Legenden-derby der Frauen geben. Hier finden Sie alle Infos zum Turnier.
Hier geht‘s zu den Tickets (ab 20,50 Euro).
Im Dienst der guten Sache
Der gute Zweck steht im Vordergrund, wenn sich Sturm, der GAK, Rapid, Austria, Bayern München, Team Kroatien, Admira und der 1. FC Kaiserslautern miteinander messen. Denn mit den Einnahmen werden karitative Projekte wie „Krone hilft“ oder „Licht ins Dunkel“ sowie ausgewählte Einzelschicksale in der Region unterstützt.
Die Fußball-Stars haben also doppelten Grund zur Freude, wenn sie mit ihrem Bandenzauber nicht nur die Zuschauer verzücken, sondern damit auch Gutes tun. Freilich kommt der sportliche Wettkampf nicht zu kurz. Ein Grazer Derby verliert auch beim Benefiz-Hallenturnier niemand gerne.
Jetzt teilnehmen und gewinnen
Eintrittskarten sind ab 20,50 Euro erhältlich. Die „Krone“ schickt einige glückliche Gewinner am 27. Dezember zum Legendenturnier. Wir verlosen 25 x 2 Sitzplätze sowie 2 x 2 VIP-Tickets in „Silber“. Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 2. Dezember.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer-Letters“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.