Ein Mann soll am Montag in Eisenstadt versucht haben, eine 13-Jährige in seinen Lieferwagen zu zerren. Die Mutter erstattete Anzeige und hofft nun auf Hinweise einer Augenzeugin. Die Polizei ermittelt in der Causa.
Ob sie von der Schule komme, wollte der Lenker eines weißen Lieferwagens mit Schiebetür und auffällig bunter Beschriftung an der Seite am Montag von einem Mädchen in Eisenstadt wissen.
Kurz darauf soll der Mann versucht haben, die Schülerin in sein Auto zu zerren. Doch die Schülerin setzte sich zur Wehr. Gegen 13.40 Uhr war die 13-Jährige in der Joseph-Haydn-Gasse gerade auf dem Heimweg aus der Schule, als neben ihr der Lieferwagen stehen blieb. Wie die Mutter gegenüber der „Krone“ schildert, sei der Unbekannte ausgestiegen, habe ihre Tochter am Handgelenk gepackt und ihr einen schönen Ort zeigen wollen. Als das Mädchen nach ihm trat, sei der Mann aggressiv geworden. Erst beim Auftauchen eines weiteren Autos habe er von ihr abgelassen und sei davongefahren.
Autolenkerin als Zeugin gesucht
Die Lenkerin des zweiten Fahrzeuges hielt an und fragte das Mädchen, ob alles in Ordnung sei. Ihre Tochter sei derart unter Schock gestanden, dass sie die Frage lediglich bejaht habe, erzählt die Mutter. Über einen Aufruf auf Facebook versucht sie nun, mit dieser Frau in Kontakt zu treten. Laut Aussage der Tochter hätte die Frau ein Fahrzeug mit EU-Kennzeichen gelenkt.
Die Mutter erstattete mittlerweile gegen den Mann Anzeige, auch die Schule wurde informiert. Keineswegs gehe es ihr darum, Panik zu verbreiten, betont sie. Nur weil ihre Tochter davongekommen sei, könne sie nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und riskieren, dass einem anderen Kind Ähnliches widerfährt. Kritische Kommentare auf ihren Aufruf nehme sie dafür in Kauf. Umso wichtiger sei es, Kindern zu vermitteln, wie sie in solchen Situation reagieren sollen: laut um Hilfe schreien, sich wehren und so rasch wie möglich die Polizei rufen.
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