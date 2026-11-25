Kurz darauf soll der Mann versucht haben, die Schülerin in sein Auto zu zerren. Doch die Schülerin setzte sich zur Wehr. Gegen 13.40 Uhr war die 13-Jährige in der Joseph-Haydn-Gasse gerade auf dem Heimweg aus der Schule, als neben ihr der Lieferwagen stehen blieb. Wie die Mutter gegenüber der „Krone“ schildert, sei der Unbekannte ausgestiegen, habe ihre Tochter am Handgelenk gepackt und ihr einen schönen Ort zeigen wollen. Als das Mädchen nach ihm trat, sei der Mann aggressiv geworden. Erst beim Auftauchen eines weiteren Autos habe er von ihr abgelassen und sei davongefahren.