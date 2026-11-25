Was erwarten sich Jugendliche von der Politik in Kärnten und wo sehen sie Verbesserungspotenzial? Beim Kärntner Jugenddialog im Landesmuseum kamen am Dienstag zahlreiche Themen zur Sprache – vom Öffi-Ausbau über fehlende Freizeitmöglichkeiten bis hin zu Schwierigkeiten in der Mitbestimmung.
Wer glaubt, dass Kärntens Jugend politikverdrossen ist, hätte am Dienstag im Kärntner Landesmuseum dabei sein müssen. Rund 100 Jugendliche aus ganz Kärnten trafen sich dort zum Jugenddialog des Landes. Ein Tag, wie es hieß, ganz ohne Politiker-Reden – dafür aber mit voller Aufmerksamkeit auf die Themen, die den jungen Leuten unter den Fingern brennen. Und die hatten einiges zu sagen.
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