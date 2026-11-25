Bis zu acht Grad bei Föhn

Die besten Chancen auf längere sonnige Phasen bestehen am Nachmittag zwischen Vorarlberg und Niederösterreich. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich meist zwischen minus drei und plus vier Grad. In einzelnen Alpentälern sind bei Föhn allerdings bis zu acht Grad möglich. Dazu weht gebietsweise lebhafter Wind aus Süd bis Ost.