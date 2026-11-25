Österreich startet am Mittwoch mit eisigen Temperaturen in den Tag! Vielerorts liegen die Frühwerte deutlich unter dem Gefrierpunkt. Während sich gebietsweise die Sonne durchsetzt, ziehen von Süden zunehmend dichte Wolken auf. Auch einzelne Schneeflocken sind dort möglich.
Mit Temperaturen zwischen minus acht und plus einem Grad beginnt der Mittwoch vielerorts frostig. Besonders kalt wird es im Waldviertel, im Salzburger Lungau und in der Obersteiermark. Im Flachland halten sich stellenweise Nebel und Hochnebel, während sich die Bewölkung von Süden her zunehmend verdichtet.
Gefrierender Regen nicht ausgeschlossen
Entlang des Nordtiroler Alpenhauptkamms sowie in Osttirol und Oberkärnten ist mit etwas Regen zu rechnen. In Unterkärnten und der südlichen Steiermark kann es vereinzelt leicht schneien. Auch gefrierender Regen ist regional nicht ausgeschlossen.
Bis zu acht Grad bei Föhn
Die besten Chancen auf längere sonnige Phasen bestehen am Nachmittag zwischen Vorarlberg und Niederösterreich. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich meist zwischen minus drei und plus vier Grad. In einzelnen Alpentälern sind bei Föhn allerdings bis zu acht Grad möglich. Dazu weht gebietsweise lebhafter Wind aus Süd bis Ost.
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