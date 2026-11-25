Junge Frau (18) stürzte aus fahrendem Auto und starb noch an der Unfallstelle. Die Todesanzeige wurde vom Bestattungsunternehmen auch online veröffentlicht – um der Familie das Beileid auszudrücken. Doch Corona-Skeptiker nutzten die Kommentarfunktion für wilde Verschwörungstheorien.
Ein Kind zu verlieren, ist wohl das Schlimmste, was Eltern passieren kann. So geschehen in der Vorwoche, als die 18-jährige Sally aus Nußbach auf der A 1 bei Sankt Valentin (NÖ) aus einem fahrenden Auto stürzte und an der Unfallstelle starb. Wie mehrfach berichtet, wird nach wie vor ermittelt, was die Ursache für das Unglück gewesen ist. Für heute, Mittwoch, wird das vorläufige Obduktionsergebnis erwartet.
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