Mitte Mai hatte sich der junge Mann in Sölden betrunken hinters Steuer seines Autos gesetzt. Auf einer Gemeindestraße war er dann offenbar mehr mit seinem Autoradio als mit dem Verkehr beschäftigt. Mit fatalen Folgen: Er übersah zwei Personen, die gerade mit ihren Hunden spazieren gingen, und erfasste sie mit dem Wagen.