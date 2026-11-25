Mit 1,48 Promille am Steuer, zwei Fußgänger übersehen und danach auch noch zu einer Falschaussage gedrängt: Ein 24-jähriger Tiroler musste am Dienstag in Innsbruck vor Gericht Platz nehmen.
Mitte Mai hatte sich der junge Mann in Sölden betrunken hinters Steuer seines Autos gesetzt. Auf einer Gemeindestraße war er dann offenbar mehr mit seinem Autoradio als mit dem Verkehr beschäftigt. Mit fatalen Folgen: Er übersah zwei Personen, die gerade mit ihren Hunden spazieren gingen, und erfasste sie mit dem Wagen.
Mann wurde schwer verletzt
Der Mann prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und erlitt schwere Verletzungen. Seine Begleiterin wurde vom Außenspiegel getroffen.
Opfer ließen sich auf Schwindel nicht ein
Nach dem Unfall soll der Lenker die beiden Verletzten auch noch zu Falschaussagen gedrängt haben. Sein Bruder sei gefahren, wollte er ihnen einreden. Die Opfer ließen sich darauf allerdings nicht ein.
Geständnis und Bedauern vor Gericht
„Es tut mir unvorstellbar leid“, zeigte sich der Angeklagte vor Richter Bernhard Rüßkamp geständig. Vor allem der Unfall belaste ihn bis heute. Auch die Sache mit der Falschaussage tue ihm leid. Nüchtern hätte er so etwas niemals versucht, beteuerte er.
Der Richter verhängte schließlich eine unbedingte Geldstrafe von 5400 Euro. Zusätzlich muss der junge Mann den beiden Verletzten jeweils 500 Euro Schmerzensgeld bezahlen. „Eine Strafe, die empfindlich, aber doch stemmbar ist“, begründete Rüßkamp die Höhe der Strafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
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