Nach der Präsentation des Budgetvoranschlags 2027 der Stadt Wien schlagen Hilfsorganisationen Alarm. Geldmangel sorgte schon heuer für Schließungen. Nun könnten 1000 Jobs wackeln, befürchtet ein Sozialbündnis.
Wegen des Sparkurses der Stadt hatten karitative Einrichtungen bereits heuer mit Streichungen zu kämpfen. Nach der Präsentation des Budgets für 2027 vermuten sie weitere Einschnitte. Das Bündnis „Wien bleibt anders“, das 80 Sozialorganisationen vertritt, glaubt an reale Kürzungen von 150 Millionen Euro.
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