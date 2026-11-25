Wegen des Sparkurses der Stadt hatten karitative Einrichtungen bereits heuer mit Streichungen zu kämpfen. Nach der Präsentation des Budgets für 2027 vermuten sie weitere Einschnitte. Das Bündnis „Wien bleibt anders“, das 80 Sozialorganisationen vertritt, glaubt an reale Kürzungen von 150 Millionen Euro.