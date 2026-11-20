Eltern und Lehrkräfte möchten Kinder bestärken, ihr Selbstvertrauen fördern und ihnen vermitteln, dass sie etwas Besonderes können. Ein gut gemeintes Kompliment wie „Du bist wirklich schlau!“ scheint dafür geradezu ideal. Doch solche Aussagen können unbeabsichtigte Folgen haben: Sie könnten beeinflussen, wie Kinder mit schulischen Herausforderungen umgehen.
Es ist ein vertrauter Moment im Familien- und Schulalltag: Ein Kind löst eine schwierige Aufgabe, beantwortet eine Frage richtig oder erzielt bei einem Test ein gutes Ergebnis. Erwachsene reagieren darauf spontan mit Anerkennung: „Das hast du toll gemacht! Du bist wirklich klug!“ Solche Sätze sind meist liebevoll gemeint: Sie sollen Kindern zeigen, dass man stolz auf sie ist, und ihnen helfen, ein positives Bild von sich selbst zu entwickeln.
Doch eine neue Studie zeigt eine überraschende Kehrseite: Wer Kinder für ihre vermeintlich angeborene Intelligenz lobt, könnte ungewollt Leistungsdruck erzeugen – und damit sogar unehrliches Verhalten begünstigen.
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