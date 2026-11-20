Es ist ein vertrauter Moment im Familien- und Schulalltag: Ein Kind löst eine schwierige Aufgabe, beantwortet eine Frage richtig oder erzielt bei einem Test ein gutes Ergebnis. Erwachsene reagieren darauf spontan mit Anerkennung: „Das hast du toll gemacht! Du bist wirklich klug!“ Solche Sätze sind meist liebevoll gemeint: Sie sollen Kindern zeigen, dass man stolz auf sie ist, und ihnen helfen, ein positives Bild von sich selbst zu entwickeln.