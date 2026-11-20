Was war da am Montag im E-Card-System los? Während die Ärztekammer von Ausfällen spricht und eine grundlegende Reform der Gesundheits-IT fordert, widerspricht der Dachverband der Sozialversicherungsträger. Es habe lediglich längere Antwortzeiten gegeben. Das System sei weiterhin erreichbar gewesen. Auch bei den möglichen Folgen für Arztpraxen gehen die Darstellungen auseinander.
Ausfälle wie jenen am vergangenen Montag würden in den Ordinationen einen großen Mehraufwand verursachen und bei Patienten für Frust sorgen, kritisierte die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) am Freitag. „Wenn die digitale Infrastruktur aber bei einem Peak an Krankheitsfällen schnell überlastet ist, dann ist das Ziel einer digitalen Transformation klar verfehlt“, erklärte ÖÄK-Vizepräsident Edgar Wutscher.
„Eindruck eines Ausfalls“
Der Dachverband der Sozialversicherungsträger zeichnet allerdings ein anderes Bild. Aufgrund eines Hardware-Updates sei es am 9. und 16. November vormittags kurzzeitig zu einem erhöhten Nachrichtenaufkommen und dadurch zu verlängerten Antwortzeiten gekommen. Die von Ordinationen und Apotheken verwendeten Software-Produkte hätten teilweise eine sogenannte „Time-out“-Funktion.
Bleibe eine Antwort länger als einige Sekunden aus, werde der Vorgang abgebrochen. Dadurch sei bei den Nutzern der Eindruck eines Systemausfalls entstanden.
Tatsächlich sei die E-Card-Infrastruktur aber weiterhin über die Web-Oberfläche erreichbar gewesen, betont der Dachverband. Die durchschnittliche Verfügbarkeit des Systems liege seit seiner Einführung im Jahr 2005 bei 99,7 Prozent.
Streit auch um Abrechnungsgarantie
Die Ärztekammer fordert angesichts der Probleme eine Zusammenlegung der drei Unternehmen, die für die digitale Gesundheitsversorgung zuständig sind. Neben der Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsgesellschaft (SVC), einer 100-prozentigen Tochter des Dachverbands, sind das die ebenfalls dort angesiedelte IT-Services der Sozialversicherung GmbH (ITSV) sowie die ELGA GmbH, an der Bund, Länder und Sozialversicherungsträger beteiligt sind.
„Warum werden diese drei Firmen aus Effizienz- und Kostengründen nicht zu einem Unternehmen zusammengelegt?“, fragt Alexander Moussa, Leiter des ÖÄK-Referats für „e-Health in Ordinationen“.
Die Ärztekammer sieht zudem offene Fragen bei der Dokumentation und Abrechnung ärztlicher Leistungen, wenn die Technik streikt. Es gebe dafür keine klare Regelung, kritisiert sie. Auch dem widerspricht der Dachverband: Bei Ausfällen des E-Card-Systems gebe es für Ärzte eine vertraglich vereinbarte Abrechnungsgarantie.
Behandlungen würden also auch dann vom zuständigen Krankenversicherungsträger abgerechnet, wenn kein Versicherungsanspruch bestehe. Bei Ausfällen der Ordinations-IT gelte diese Garantie hingegen nicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.