Was war da am Montag im E-Card-System los? Während die Ärztekammer von Ausfällen spricht und eine grundlegende Reform der Gesundheits-IT fordert, widerspricht der Dachverband der Sozialversicherungsträger. Es habe lediglich längere Antwortzeiten gegeben. Das System sei weiterhin erreichbar gewesen. Auch bei den möglichen Folgen für Arztpraxen gehen die Darstellungen auseinander.