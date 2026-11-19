Bangen um „Fiona“
Mütze gefressen: Große Sorge um berühmtes Nilperd
Bangen um das wohl berühmteste Nilpferd der Welt: Die Nilpferd-Dame „Fiona“ hat eine Strickmütze verschluckt, die ein Besucher unabsichtlich in ihr Gehege verfrachtet hatte. Nun steht sie unter medizinischer Dauerbeobachtung – eine Operation kommt nicht infrage.
Durch einen extrem unwahrscheinlichen Vorfall war die Haube in das Gehege gelangt. Denn eigentlich ist „Fionas“ Zuhause durch eine Schutzscheibe von den Besuchern abgetrennt. Ein Besucher hatte die Kopfbedeckung in die Luft geworfen, diese wurde von einem Deckenventilator schließlich in ein Gehege geschleudert.
Mütze bislang noch nicht natürlich ausgeschieden
„Wir könnten es nicht einmal nachmachen, wenn wir wollten“, kommentierte eine Sprecherin den Unfall. Fiona verwechselte die Mütze wohl mit einem Leckerbissen – und verschluckte sie. Die Mitarbeiter des Zoos hofften, dass sie den Fremdkörper einfach ausscheiden würde. Doch leider verschlechterte sich „Fionas“ Zustand nach ein paar Tagen dramatisch.
Fiona hatte den Appetit verloren. Ein Ultraschall habe zuletzt eine Verklumpung des Darms gezeigt, wie der Leiter der Abteilung Tiergesundheit im Zoo, Mike Wenninger, erklärte. Das deute darauf hin, dass ihr Körper noch immer versucht, den Körper auszuscheiden. Es wurde auch eine Darmspiegelung mit einem 2,7 Meter langen Endoskop durchgeführt.
In sozialen Medien gibt der Zoo Updates zum Gesundheitszustand der Nilpferd-Dame:
Vibrationsplatte soll nun helfen
Operativ entfernt kann der Fremdkörper allerdings nicht: „Spezialisten haben uns mitgeteilt, dass eine Operation bei ausgewachsenen Flusspferden keine Option ist“, so Wenninger. Eine Vibrationsplatte, die von einer örtlichen Pferdefarm ausgeliehen wurde, könnte helfen. Mehrmals täglich soll „Fiona“ auf dem Gerät stehen – die Vibrationen sollen die Mütze durch den Verdauungstrakt bewegen.
Das Nilpferd kam im Jänner 2017 sechs Wochen zu früh auf die Welt – „Fionas“ Geburtsgewicht von nur 13 Kilogramm war das niedrigste jemals für ihre Art verzeichnete. Doch das Tier überlebte – und hat seitdem Fans auf der ganzen Welt.
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