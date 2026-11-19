Mütze bislang noch nicht natürlich ausgeschieden

„Wir könnten es nicht einmal nachmachen, wenn wir wollten“, kommentierte eine Sprecherin den Unfall. Fiona verwechselte die Mütze wohl mit einem Leckerbissen – und verschluckte sie. Die Mitarbeiter des Zoos hofften, dass sie den Fremdkörper einfach ausscheiden würde. Doch leider verschlechterte sich „Fionas“ Zustand nach ein paar Tagen dramatisch.