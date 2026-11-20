Bei Sydney Sweeneys neuestem Weihnachts-Strip bekommt selbst Santa Claus roten Backen! Die Schauspielerin heizt die Feiertags-Vorfreude mit einer neuen Werbekampagne an. Die blonde Sexbombe zeigt – mal wieder – viel nackte Haut und modelte Dessous ihrer Christmas-Kollektion.
Dass Sex-Appeal die beste PR für ihr Unterwäsche-Label ist, belegen auch die nackten Zahlen.
Alle Verkaufsrekorde gebrochen
So brach Syrn im September alle vorherigen Verkaufsrekorde – dank Sweeneys „Birthday Boobs“-Kollektion. Diese wurde passend zu ihrem 29. Geburtstag am 12. September auf den Markt gebracht.
Weihnachten wird laut Sydney Sweeney mega hot – hier gibt‘s die neuen Bilder ihrer X-Mas-Kampagne:
In der dazugehörigen Werbekampagne posierte Sweeney oben ohne, krabbelte auf allen vieren und leckte sich aufreizend Kuchenglasur vom Daumen.
„Der Launch brachte mehr als zwei Millionen Dollar Umsatz ein. Die gesamte Kollektion war innerhalb eines einzigen Tages ausverkauft“, verriet eine Quelle dem Magazin.
Sweeney will Frauen glücklich machen
Bereits Anfang des Jahres sprach Sweeney über ihre Ziele mit ihrem Label Syrn. Dabei betonte sie, wie wichtig es ihr sei, dass jedes einzelne Stück perfekt sitzt und Frauen sich darin wohlfühlen.
Dem Magazin „Cosmopolitan“ verriet sie: „Meine Designerinnen sind alle Frauen, und ich habe ein großartiges, vielseitiges Team.“ Und Sweeney stellte klar: „Wenn ich es selbst nicht tragen würde, würde ich es auch nicht entwerfen wollen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.