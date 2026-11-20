Gerade den Kaderstatus im ÖSV erlangt, wurde die 17-jährige Hannah Embacher gleich für die ersten Europacup-Rennen der Saison nominiert. Bei ihrem Debüt fährt sie auf einem Hang, auf dem kürzlich erst der Weltcup gastierte.
„Mein Plan war, in dieser Saison im einen oder anderen Europacup-Rennen zu starten. Dass es jetzt gleich zum Auftakt klappt, freut mich riesig.“ Das sagt Hannah Embacher zu ihrem Debüt in der zweiten Ski-Liga am kommenden Wochenende in Levi.
Die 17-Jährige vom SK Saalfelden gehört seit dieser Saison dem C-Kader des ÖSV an. Mit starken Trainingsleistungen qualifizierte sie sich für die beiden Slaloms in Lappland am Samstag und Sonntag. Erst vergangene Woche gastierte dort der Weltcup mit Paula Moltzan, die neben Mikaela Shiffrin („Bei ihr schaut alles so spielerisch aus“) zu Embachers Vorbildern zählt.
Ex-Skifahrer als Servicemann dabei
„Paula ist immer so angriffslustig und wirft alles hinein“, sagt die 17-Jährige über die US-Amerikanerin, die zugleich ihre Teamkollegin bei Van Deer ist. Als Servicemann steht dem Talent mit Christoph Dreier ein Ex-Skifahrer aus dem Pinzgau im hohen Norden zur Seite. Vor der Europacup-Premiere ist bei der Schülerin des Skigymnasiums Saalfelden die Aufregung spürbar. „Ich bin aber voll motiviert. Der Weg passt.“
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