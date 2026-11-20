Ex-Skifahrer als Servicemann dabei

„Paula ist immer so angriffslustig und wirft alles hinein“, sagt die 17-Jährige über die US-Amerikanerin, die zugleich ihre Teamkollegin bei Van Deer ist. Als Servicemann steht dem Talent mit Christoph Dreier ein Ex-Skifahrer aus dem Pinzgau im hohen Norden zur Seite. Vor der Europacup-Premiere ist bei der Schülerin des Skigymnasiums Saalfelden die Aufregung spürbar. „Ich bin aber voll motiviert. Der Weg passt.“