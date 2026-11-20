Der 73-Jährige wollte ursprünglich schon bei der Präsidentschaftswahl 2012 antreten, scheiterte aber an den nötigen 500 Unterstützerinnen und Unterstützern. Diese müssen in Frankreich unter Abgeordneten, Bürgermeisterinnen und anderen gewählten Mandatsträgern gefunden werden. Am Freitag beklagte der konservative Politiker einen „Niedergang“ seines Landes sowie den schlechten Zustand der Staatsfinanzen. Er wollte das Staatsdefizit von gut fünf auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) verringern. Beim Pensionsantrittsalter versprach er enge Abstimmungen mit den Sozialpartnern.