Der frühere französische Außenminister Dominique de Villepin hat am Freitag seine Kandidatur als Präsident erklärt. „Das politische Leben in Frankreich wird zunehmend von den beiden radikalen Kräften beschlagnahmt“, sagte er mit Blick auf die Rechtspopulistin Marine Le Pen und den Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon.
Der 73-Jährige wollte ursprünglich schon bei der Präsidentschaftswahl 2012 antreten, scheiterte aber an den nötigen 500 Unterstützerinnen und Unterstützern. Diese müssen in Frankreich unter Abgeordneten, Bürgermeisterinnen und anderen gewählten Mandatsträgern gefunden werden. Am Freitag beklagte der konservative Politiker einen „Niedergang“ seines Landes sowie den schlechten Zustand der Staatsfinanzen. Er wollte das Staatsdefizit von gut fünf auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) verringern. Beim Pensionsantrittsalter versprach er enge Abstimmungen mit den Sozialpartnern.
Inzwischen haben bereits 40 Bewerberinnen und Bewerber ihre Kandidatur angekündigt. Darunter sind neben Le Pen und Mélenchon unter anderem der Rechtsextreme Eric Zemmour, der Judoka und Olympia-Sieger Teddy Riner und der frühere Premierminister Gabriel Attal. Das Mitte-Rechts-Lager hat eine Vorwahl angekündigt, an dieser will sich Villepin jedoch nicht beteiligen. Amtsinhaber Emmanuel Macron kann nach zwei Amtszeiten nicht direkt wieder antreten.
Die französische Präsidentschaftswahl wird am 18. April und 2. Mai 2027 stattfinden. Laut Umfragen haben Le Pen und Mélenchon die besten Chancen.
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