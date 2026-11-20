Werder-Bremen-Legionär Marco Grüll hat weiterhin mit den Folgen seiner Wadenverletzung zu kämpfen. Ein Einsatz im Nordderby gegen den Hamburger SV am Sonntag (ab 17.30 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) ist unwahrscheinlich, wenngleich sein Trainer die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben hat.
Kurz vor den Nations-League-Duellen des ÖFB-Teams hatte sich Grüll an der Wade verletzt und musste deshalb auch Teamchef Ralf Rangnick absagen. Der 28-Jährige hat die Pause genutzt, um wieder fit zu werden. Für das prestigeträchtige Nordderby hat es aber offenbar noch nicht gereicht.
„Eine minimale Chance“
Genauso wie Teamkollege Mitchel Weiser (Muskelverletzung) dürfte er am Sonntag gegen den HSV keine Option sein, da das Duo noch nicht ins Mannschaftstraining eingestiegen ist.
Dennoch gibt es noch einen kleinen Hoffnungsschimmer, wie Werder-Trainer Daniel Thioune am Freitag erklärt: „Wir haben sie nicht aufgeführt, weil die Hoffnung zuletzt stirbt. Die medizinische Abteilung tut alles dafür, dass sie zur Verfügung stehen. Wenn sie morgen zurück im Abschlusstraining sind, könnten sie eine Option sein. Stand jetzt haben beide aber nicht trainiert, aktuell sehen wir nur eine minimale Chance.“
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