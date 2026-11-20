Dennoch gibt es noch einen kleinen Hoffnungsschimmer, wie Werder-Trainer Daniel Thioune am Freitag erklärt: „Wir haben sie nicht aufgeführt, weil die Hoffnung zuletzt stirbt. Die medizinische Abteilung tut alles dafür, dass sie zur Verfügung stehen. Wenn sie morgen zurück im Abschlusstraining sind, könnten sie eine Option sein. Stand jetzt haben beide aber nicht trainiert, aktuell sehen wir nur eine minimale Chance.“