Die Schlagersängerin Helene Fischer hat ihre neue Single zwei Wochen früher als geplant herausgebracht. Zuletzt hatte die 42-Jährige bereits ein Video mit einer Hörprobe veröffentlicht. Darin ist sie als Mann mit freiem Oberkörper verkleidet zu sehen und hat einen aufgeklebten Schnauzbart.
Zudem trägt die Musikerin eine Lederkappe und hantiert mit einer Ledergerte. Nachdem sie das Video mit der Hörprobe zum Song „Was hast Du mit mir gemacht“ veröffentlicht hatte, stellten Fans eigene Clips zur Musik auf Social-Media-Kanäle. „Eigentlich sollte der Song zusammen mit meinem neuen Album ,WIR‘ am 4.12. erscheinen. Aber ich sehe natürlich all eure Videos und freue mich riesig darüber“, postete Fischer am Mittwoch auf ihrem Instagram-Kanal. Dort kündigte sie an, dass das Lied als „kleines Vorweihnachtsgeschenk“ bereits am heutigen Freitag veröffentlicht werde.
Die Schlagersängerin stellte einen Video-Ausschnitt mit dem Song aus ihrer „Helene Fischer Show“ auf YouTube, die am 25. Dezember ausgestrahlt werden wird. Nach ungefähr 17 Stunden hatten bereits knapp 115.000 Menschen das Video angeschaut.
Auf Instagram kündigte die 42-Jährige das Erscheinen der neuen Single mit einem Foto von sich im Glitzerkleid und Scheinwerfern im Hintergrund an.
Hier sehen Sie das Video zur Hörprobe, das Fischer postete:
Zum Titel des Albums hatte sie vor vier Wochen festgehalten, dass „Wir“ ein „kleines Wort“ sei, „in dem so unglaublich viel steckt: Nähe, Wärme und das Gefühl, zusammenzugehören“.
Helene Fischer zählt mit mehr als 18 Millionen verkauften Tonträgern zu den kommerziell erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Für die „Helene Fischer Show“ erhielt sie 2015 den Bayerischen Fernsehpreis.
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