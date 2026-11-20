Zudem trägt die Musikerin eine Lederkappe und hantiert mit einer Ledergerte. Nachdem sie das Video mit der Hörprobe zum Song „Was hast Du mit mir gemacht“ veröffentlicht hatte, stellten Fans eigene Clips zur Musik auf Social-Media-Kanäle. „Eigentlich sollte der Song zusammen mit meinem neuen Album ,WIR‘ am 4.12. erscheinen. Aber ich sehe natürlich all eure Videos und freue mich riesig darüber“, postete Fischer am Mittwoch auf ihrem Instagram-Kanal. Dort kündigte sie an, dass das Lied als „kleines Vorweihnachtsgeschenk“ bereits am heutigen Freitag veröffentlicht werde.