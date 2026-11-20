Showdown im Arbeits- und Sozialgericht in Wien: ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher würde ihren Vorgänger Roland Weißmann auch mit dem jetzigen Wissensstand kündigen. Dieser kann das „überhaupt nicht nachvollziehen“.
„Ich habe bis jetzt kein Foto angeschaut und ich wäre nicht böse, wenn ich das auch heute nicht müsste“, dreht sich Ingrid Thurnher als Zeugin im Arbeits- und Sozialgericht weg von der Anwältin, die jene ORF-Mitarbeiterin vertritt, die Ex-Generaldirektor Roland Weißmann sexuelle Belästigung vorgeworfen hat.
„Wir werden hier sicher nicht 1000 Seiten Chats erörtern“, sagt der Richter. Denn um diese geht es in dem Verfahren nicht primär. Vielmehr ficht Weißmann seine Kündigung an, die Thurnher am 8. April ausgesprochen hatte. Weshalb die ORF-Chefin am Freitag befragt wurde.
Am 13. März – Tage nach Weißmanns Rücktritt – habe sie den unabhängigen Compliance-Bericht in Auftrag gegeben. Obwohl dieser den Vorwurf der sexuellen Belästigung nicht bestätigte, habe sie die Kündigung ausgesprochen. Der Grund dafür: „Es war das Gesamtbild eines Verhaltens, das für mich nicht nachvollziehbar und völlig inakzeptabel war. Ich finde, das geht einfach nicht!“, bezieht sie sich auf die Nachrichten, die der 58-Jährige an die Mitarbeiterin geschickt hatte. Zumal ein deutliches Machtgefälle bestanden habe. „Von Führungskräften erwarte ich mir Tadellosigkeit.“
Wir hatten eine private Beziehung im höchstpersönlichen Lebensbereich.
Roland Weißmann über die Chatpartnerin
Bild: Imre Antal
Weißmann ortet Intrige mit Pius Strobl als Drahtzieher
„Würden Sie den Kläger mit dem aktuellen Wissensstand wieder kündigen?“, fragt Herr Rat. Thurnher atmet tief durch und antwortet: „Angesichts der zur Verfügung stehenden Alternativen: Ja!“
Allerdings gesteht sie ein, dass die Ergebnisse der polizeilichen Ermittlungen, die wegen des Verdachts der schweren Erpressung gegen die ORF-Mitarbeiterin geführt werden, ihr Bild des Falles erweitert haben.
Es waren da dann doch einige dubiose Nachrichten dabei. Über die Beziehung zu Pius Strobl und über Geld.
Thurnher über die Freistellung der ORF-Mitarbeiterin
Bild: APA/MAX SLOVENCIK
Sie gibt an, zuerst nur die Chat-Auszüge aus dem „Falter“ gekannt zu haben. „Erst im Zuge der polizeilichen Ermittlungen habe ich alles gesehen.“ – „Hat dies dazu geführt, dass Sie die ORF-Mitarbeiterin vor einigen Wochen dienstfrei gestellt haben?“, fragt Weißmanns Anwalt Oliver Scherbaum. Thurnher bejaht und begründet auf Nachfrage: „Es waren da dann doch einige dubiose Nachrichten dabei. Über die Beziehung zu Pius Strobl und über Geld.“
Nach der Mittagspause wird Roland Weißmann in die Mitte gebeten. Dieser vermutet eine Intrige und sieht den mittlerweile freigestellten ORF-Manager Pius Strobl als Drahtzieher: „Er wollte mich aus meiner Position schießen.“
„Mein Leben ist zerstört“
Über das Verhältnis zu der Mitarbeiterin sagt er: „Wir hatten eine private Beziehung im höchstpersönlichen Lebensbereich.“ Es sei nie etwas unaufgefordert gewesen und nie etwas zurückgewiesen worden. „Die Kündigung wegen des Anscheins eines unangemessenen Verhaltens ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar.“ – Emotionaler Nachsatz: „Mein Leben ist zerstört, das sage ich Ihnen ganz offen.“
Vertagt für weitere Zeugen.
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