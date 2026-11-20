Am 13. März – Tage nach Weißmanns Rücktritt – habe sie den unabhängigen Compliance-Bericht in Auftrag gegeben. Obwohl dieser den Vorwurf der sexuellen Belästigung nicht bestätigte, habe sie die Kündigung ausgesprochen. Der Grund dafür: „Es war das Gesamtbild eines Verhaltens, das für mich nicht nachvollziehbar und völlig inakzeptabel war. Ich finde, das geht einfach nicht!“, bezieht sie sich auf die Nachrichten, die der 58-Jährige an die Mitarbeiterin geschickt hatte. Zumal ein deutliches Machtgefälle bestanden habe. „Von Führungskräften erwarte ich mir Tadellosigkeit.“