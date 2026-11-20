Weiterer Tourist wurde verletzt

Der Schweizer sei auf der Flucht in einen Graben gestürzt und dort von einem der Tiere angegriffen worden. Ein britischer Tourist wurde ebenfalls verletzt, ist den Angaben aber außer Lebensgefahr. Die Gruppe habe auf dem Abstieg vom Berg einen Weg gewählt, der auch von den Elefanten auf dem Weg zu einem See genutzt werde. Am Freitag wollte ein Ranger-Team den Leichnam des Schweizers bergen.