Attacke auf Touristen
Schweizer bei Elefantenangriff in Kamerun getötet
Ein Schweizer Tourist ist in Kamerun bei einem Elefantenangriff getötet worden. Nach Angaben eines Sprechers des Ministeriums für Forsten und Wildtiere war der Mann Teil einer Gruppe von sechs Touristen, die am Donnerstag den Mount Cameroon bestiegen.
Dabei stießen die Wanderer auf eine Gruppe von Waldelefanten, die offenbar ihre Jungtiere in Gefahr sahen. „Alle ergriffen die Flucht und rannten in verschiedene Richtungen. Einige kletterten auf Bäume“, berichtete ein Augenzeuge.
Weiterer Tourist wurde verletzt
Der Schweizer sei auf der Flucht in einen Graben gestürzt und dort von einem der Tiere angegriffen worden. Ein britischer Tourist wurde ebenfalls verletzt, ist den Angaben aber außer Lebensgefahr. Die Gruppe habe auf dem Abstieg vom Berg einen Weg gewählt, der auch von den Elefanten auf dem Weg zu einem See genutzt werde. Am Freitag wollte ein Ranger-Team den Leichnam des Schweizers bergen.
Es ist nicht das erste Mal, dass ein Elefant am Mount Cameroon, dem höchsten Berg Westafrikas, einen Menschen tötet. Bereits 2021 kam ein Wildhüter bei einem Angriff ums Leben. Afrikanische Waldelefanten sind etwas kleiner als ihre Verwandten in der Savanne und gelten als stark bedroht.
Dickhäuter durch Wilderei bedroht
Nach Angaben der Naturschutzorganisation African Wildlife Foundation ist ihre Zahl innerhalb von zehn Jahren um 60 Prozent zurückgegangen, vor allem durch Wilderei. Waldelefanten leben vor allem in den Regenwäldern West- und Zentralafrikas.
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