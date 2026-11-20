Im Gespräch mit der „Krone“ sagt er: „Wenn man beobachtet, was in der Umwelt passiert, kann man den Klimawandel nicht mehr leugnen.“ Bereits vor einigen Jahren hat er deshalb einen Umweltsong geschrieben, der mit Chören auf der Wiener Donauinsel aufgeführt wurde: „Wir kamen sogar ins Guinness-Buch der Rekorde. Das wollen wir wieder versuchen.“