Christian Kolonovits komponierte das Lied „Das geht uns alle an“: Chöre aus Oberösterreich singen den Umweltsong ein – bei der Präsentation am 6. Juni 2027 in Windischgarsten will man Rekorde schreiben. Die „Krone“ begleitet das Projekt ab der ersten Stunde.
„Achtung, Aufnahme läuft“, sagt Christian Kolonovits. Er sitzt im ORF-Landesstudio am Mischpult. Lichter blinken, im Studio singen die „Young Voices“, ein junger Chor der Musikschule Linz.
Klimaschutz als Herzenssache
Kolonovits ist Komponist, Arrangeur und Produzent, er prägte die Musik der größten Austropop-Legenden. Dennoch komponiert er auch gerne für Kinder und Jugendliche. Ebenso liegt ihm der Schutz unseres Planeten am Herzen.
Im Gespräch mit der „Krone“ sagt er: „Wenn man beobachtet, was in der Umwelt passiert, kann man den Klimawandel nicht mehr leugnen.“ Bereits vor einigen Jahren hat er deshalb einen Umweltsong geschrieben, der mit Chören auf der Wiener Donauinsel aufgeführt wurde: „Wir kamen sogar ins Guinness-Buch der Rekorde. Das wollen wir wieder versuchen.“
Das ganze Land kann mitsingen
Im ORF-Landesstudio nahmen nun die ersten Chöre seinen neuen Umweltsong „Das geht uns alle an“ auf – viele weitere Chöre sollen folgen. „Das Lied wird in Oberösterreich durch die Schulen und Musikschulen gehen, und ich werde die vielen Gesangsstimmen wieder zu einem großen Ganzen zusammenführen.“
Kolonovits sagt es deutlich:
Warum ihm das Projekt so wichtig ist? „Wir müssen endlich ein Bewusstsein schaffen, diesen Planeten zu schützen. Wir sind jetzt in der letzten Phase, in der wir noch etwas verändern können. Das gelingt nur, wenn alle mitmachen. Ja, das geht uns alle an!“
Die Präsentation des Liedes findet am 6. Juni 2027 in Windischgarsten statt. Damit wird der größte Chor Oberösterreichs zugleich auf das UNESCO-Weltnaturerbe Nationalpark Kalkalpen aufmerksam machen.
Übrigens: Der Nationalpark feiert 2027 sein 30-jähriges Jubiläum.