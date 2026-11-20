„Nicht, dass ich irgendetwas dagegen hätte, mit Cara auszugehen, aber wir waren einfach schon immer beste Freundinnen“, betonte Jenner. Delevingne sei für sie wie eine Schwester, eine romantische Beziehung habe es nie gegeben. Gleichzeitig stellte sie klar, dass sie grundsätzlich nichts gegen gleichgeschlechtliche Erfahrungen hätte. Jenner scherzte sogar, dass es möglicherweise einfacher wäre, sich zu Frauen hingezogen zu fühlen, weil „Männer ätzend sind“. Bisher habe sie allerdings nie das Verlangen verspürt, mit einer Frau zu schlafen. Ganz ausschließen wolle sie nichts: „Aber man soll niemals nie sagen, oder?“