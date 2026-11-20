Pfefferspray, Festnahmen und eine aufgelöste Demo am Schottentor: In Wien ist der europaweite Jugendprotest am Freitag eskaliert. Die meisten Jungen wollten aber vor allem eines sagen: „Uns geht’s schlechter als euch.“ Stimmt das?
Unter dem Motto „Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege!“ sind am Freitag in ganz Europa Schülerinnen und Schüler, Studierende und junge Menschen auf die Straße gegangen. Hinter den Schlagzeilen steht eine alte Frage: Hat es die Jugend von heute wirklich schwerer? Stimmen Sie ab und diskutieren Sie mit!
Eine Generation im Dauerkrisenmodus
Viele Junge sagen: Ja, und zwar deutlich. Sie sind mit Finanzkrise, Pandemie und Teuerung groß geworden, und jetzt ist in Europa wieder von Krieg und Aufrüstung die Rede. Eine eigene Wohnung ist für viele kaum noch leistbar, vom Eigenheim, das sich die Eltern noch erarbeiten konnten, ganz zu schweigen.
Noch nie so viele Chancen
Die Gegenseite hält dagegen: Keine Generation hatte so viele Möglichkeiten wie die heutige. Der Lebensstandard hat sich deutlich gehoben, frühere Luxusgüter sind heute Massenware. Die Nachkriegsgeneration hat mit viel weniger angefangen und trotzdem ein Land aufgebaut. Krisen habe es immer gegeben, früher habe man sie eben weggesteckt und angepackt.
Ihre Meinung ist gefragt!
Was macht es Jungen heute am schwersten: Wohnen, Zukunftsangst oder etwas ganz anderes? Haben die Demonstrierenden mit ihren Forderungen recht? Ist das Leben für junge Menschen heute wirklich einfacher?