Eine Generation im Dauerkrisenmodus

Viele Junge sagen: Ja, und zwar deutlich. Sie sind mit Finanzkrise, Pandemie und Teuerung groß geworden, und jetzt ist in Europa wieder von Krieg und Aufrüstung die Rede. Eine eigene Wohnung ist für viele kaum noch leistbar, vom Eigenheim, das sich die Eltern noch erarbeiten konnten, ganz zu schweigen.