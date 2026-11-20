Rund 2000 Zuschauer ließen sich die Wien-Premiere von „Herzog und Polster“ in der ausverkauften Wiener Stadthalle nicht entgehen. Drei Stunden lang wurde mit den beiden Kult-Kickern gelacht, gesungen und gestichelt. Als Stargast brillierte Skisprunglegende Hubert „Hupo Neuper“ in seiner Funktion als Botschafter des Personal Shops.
Was haben Rod Stewart, die Erste Bank Open sowie „Herzog und Polster“ gemeinsam? Sie alle sind Preisträger des „Sold-out-Awards“ – verliehen an jene Personen, die es geschafft haben, die Wiener Stadthalle zu füllen.
Rund 2000 Zuschauer schwelgten am Donnerstagabend gemeinsam mit den beiden heimischen Fußball-Legenden in Erinnerungen. Musikalisch wurde die Veranstaltung von Pete Art und Band begleitet, Michael Fally führte als Moderator durch die Show. Als Partner mit an Bord waren Milka, Burgenland Tourismus und Personal Shop.
Die besten Bilder des Abends:
Die Reise der beiden ging von der ersten Begegnung über Anekdoten aus der gemeinsamen ÖFB-Zeit bis hin zu kultträchtigen Aufeinandertreffen der Köln- beziehungsweise Werder-Legionäre in der deutschen Bundesliga.
„Genialer Schlagabtausch“
Drei Stunden wurden die Lachmuskeln des Publikums gefordert. „Dieser Schlagabtausch der beiden ist genial“, schwärmte eine Zuschauerin in der Pause, „in Kombination sind sie großartig“, meinte ein weiter Herzerl-und-Polster-Fan.
Auch Sport-Größen wie Barbara Schett, Michael Hatz, Steffen Hofmann, Jürgen Melzer und Manfred Fischer zogen ihre Hüte. „Es ist wie eine Zeitreise in die Vergangenheit“, erinnerte sich etwa Rapid-Legende Hatz an die gemeinsamen Spiele. „Sie haben nichts eingebüßt von ihrem Schmäh.“
„Das macht uns stolz“
Und auch die Protagonisten selbst zogen zufrieden Bilanz. „Das macht uns natürlich stolz“, so Polster demütig. „Das war unfassbar heute. Dass so viele Leute unseretwegen kommen, ist schon überraschend.“
Ein Lagerkoller herrsche auch nach der siebenten Show noch nicht. „Wir haben uns noch lieb“, versicherte Doppelpack-Toni. Wir dürfen uns also auf weitere Abende mit den Kult-Kickern freuen ...
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