Rund 2000 Zuschauer schwelgten am Donnerstagabend gemeinsam mit den beiden heimischen Fußball-Legenden in Erinnerungen. Musikalisch wurde die Veranstaltung von Pete Art und Band begleitet, Michael Fally führte als Moderator durch die Show. Als Partner mit an Bord waren Milka, Burgenland Tourismus und Personal Shop.