Vom EU-Bürger bis zum syrischen Flüchtling

Die Studie wirft EU-Bürger, Arbeitsmigranten, Flüchtlinge und die zweite Generation in einen Topf. Dabei liegen Welten dazwischen. Deutsche sind laut Arbeitsmarktservice (AMS) zu 5,9 Prozent arbeitslos, fast wie Österreicher. Bei Syrern ist es jedoch fast jeder Vierte. Auf einen arbeitslosen Deutschen kommen 16 Beschäftigte, auf einen arbeitslosen Syrer drei. Von Frauen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak arbeitet laut Statistik Austria nicht einmal jede dritte. Und 2025 kamen netto mehr als doppelt so viele Menschen aus Drittstaaten wie aus der EU. Sie alle in einen Topf zu werfen, ist eine mutige Entscheidung.