Die Arbeiterkammer feiert Migranten als Garanten der Altersvorsorge und hält ein höheres gesetzliches Antrittsalter für wirkungslos. Doch die Studie dahinter zählt bloß Köpfe statt Euro, misst mit einer unüblichen Quote und unterscheidet nicht, wer woher kommt. Amtliche Daten zeichnen ein anderes Bild.
Mitten in die hitzige Debatte, wie Österreichs Pensionssystem zu retten ist, verkündet die Arbeiterkammer (AK) Wien Entwarnung: Die Zuwanderung hält das System stabil. AK-Präsidentin Renate Anderl: „Unser Pensionssystem ist sicher und auch langfristig stabil finanziert.“ Ohne Zuwanderer drohe dagegen ein „doppelter Kollaps“. Während Gabriel Felbermayr, Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), eine Anhebung des Pensionsalters auf 67 Jahre für unvermeidlich hält, stemmt sich die AK dagegen.
Die Basis für die mutige Aussage: eine Studie, die die AK beim Dema-Institut von Günther Ogris bestellt hat. Sagenhafte 25 Seiten, Deckblatt und Quellen eingerechnet. Warum gerade jetzt? Das habe „keinen bestimmten Hintergrund“, so Anderl. Es gehe um „die Mythen, die immer herumgeistern“. Aufgeräumt wird damit wenig. Die Studie strotzt vor Unschärfen und Fehlern.
Es werden Köpfe gezählt, aber keine Euro
Die Studie zählt bloß, wie viele Zuwanderer in die Pensionsversicherung einzahlen. Wie viel sie einzahlen und welche Pensionen sie sich damit erwerben, steht nirgends. Trotzdem behauptet AK-Experte Wolfgang Panhölzl: „Zuwanderer zahlen mehr ein, als sie aus dem System herausbekommen.“ Seine Begründung: „niedrige Einkommen“ und damit niedrige Pensionen. Nur: Wer wenig verdient, zahlt auch wenig ein. Und wessen Pension nicht zum Leben reicht, bekommt die Ausgleichszulage obendrauf. Die 11 bis 12 Milliarden Euro an Beiträgen, die die AK nennt, hat sie selbst geschätzt.
Vom EU-Bürger bis zum syrischen Flüchtling
Die Studie wirft EU-Bürger, Arbeitsmigranten, Flüchtlinge und die zweite Generation in einen Topf. Dabei liegen Welten dazwischen. Deutsche sind laut Arbeitsmarktservice (AMS) zu 5,9 Prozent arbeitslos, fast wie Österreicher. Bei Syrern ist es jedoch fast jeder Vierte. Auf einen arbeitslosen Deutschen kommen 16 Beschäftigte, auf einen arbeitslosen Syrer drei. Von Frauen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak arbeitet laut Statistik Austria nicht einmal jede dritte. Und 2025 kamen netto mehr als doppelt so viele Menschen aus Drittstaaten wie aus der EU. Sie alle in einen Topf zu werfen, ist eine mutige Entscheidung.
Seit 2019 stieg die Zahl der Beitragszahler mit Migrationshintergrund um 365.000. Ob durch neue Zuwanderer oder durch hier geborene Kinder, schlüsselt die Studie nicht auf.
Eine Quote, die Babys und Pensionisten mitzählt
Ihre Erwerbsquote misst die Studie an der gesamten Bevölkerung, Babys und Pensionisten eingerechnet. So liegen Zugewanderte auf dem Papier mit 58 zu 51 Prozent vorne. Das liege „vor allem“ am niedrigen Anteil an Pensionisten, räumt die Studie selbst ein. Die Statistik Austria zählt nur Menschen im erwerbsfähigen Alter. Dort dreht sich das Bild: Von zehn Personen mit Migrationshintergrund arbeiten knapp sieben, ohne fast acht. Arbeitslose führt die Studie zudem als Beitragszahler. Absurd.
Wenn die Summen der Tabellen nicht aufgehen
Selbst beim Zählen hapert es. Für 2025 nennt Tabelle 2 270.000 Arbeitslose, Tabelle 15 plötzlich 296.000. Was jetzt? Bei den eingewanderten Selbstständigen fehlen in Tabelle 15 rund 15.000 Menschen, offenbar die gesamte zweite Generation.
Die nächste Generation startet mit Rückstand
Große Hoffnung setzt die AK auf die zweite Generation. An Wiens öffentlichen Volksschulen kann aber fast jeder zweite Schulanfänger dem Unterricht nicht ohne Deutschförderung folgen – die „Krone“ berichtete. Knapp 60 Prozent dieser Kinder sind in Österreich geboren. Junge Menschen der zweiten Generation sind laut Institut für Höhere Studien (IHS) um die Hälfte häufiger weder in Arbeit noch in Ausbildung als Gleichaltrige ohne Migrationshintergrund. Auch vor diesen Umständen verschließt man die Augen.
Am gesetzlichen Pensionsalter will die AK trotzdem nicht rütteln. Panhölzl: „Eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters ändert ja nichts am Beschäftigungsverhalten der Betriebe.“ Ob der Zustrom anhält, auf dem alles ruht, weiß er selbst nicht: „Auch ich habe keine Glaskugel.“ Abgesichert ist die große Entwarnung durch 25 Seiten, die nicht einmal sagen, was die vermeintlichen Retter einzahlen.
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