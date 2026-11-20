80 Prozent arbeiten in Familienbetrieben

76 Prozent aller Beschäftigten in Europa arbeiten der Studie zufolge in Familienunternehmen. In Österreich sind es knapp 80 Prozent. Diese erzeugten mehr als die Hälfte der Wertschöpfung in der Privatwirtschaft. Besonders stark vertreten seien Familienbetriebe in arbeitsintensiven Branchen wie im Baugewerbe oder im Handel. Weniger präsent seien sie dagegen in stark regulierten Bereichen wie der Energieversorgung sowie dem Finanz- und Versicherungssektor.