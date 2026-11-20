Die überwältigende Mehrheit der Unternehmen in Europa ist in Familienhand. In Österreich sind es noch mehr als im Europa-Durchschnitt. Da wundert es auch nicht, dass sie wichtige Arbeitgeber sind. Knapp vier von fünf Österreichern sind in einem Familienbetrieb beschäftigt.
Kleinere Betriebe sind öfter familiengeführt als große – wobei immer noch mehr als die Hälfte aller europäischen Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten Familien gehören. Das geht aus einer aktuellen Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo im Auftrag der deutschen Stiftung Familienunternehmen hervor.
Demnach wird unter den Großunternehmen mit über 250 Beschäftigten sogar ein Viertel noch von der Familie persönlich geführt. Bei Betrieben mit 50 bis 250 Beschäftigten machten Familienunternehmen 83 Prozent aus.
Österreich liegt über Durchschnitt
Alle Größenklassen zusammengenommen betragt der Anteil der Familienbetriebe in Europa laut der am Freitag veröffentlichten Studie 98 Prozent. Dabei gebe es unter den einzelnen europäischen Ländern nur wenig Unterschiede. In Österreich liegt der Anteil der Familienunternehmen mit 98,5 Prozent etwas höher.
Mittlere und große Firmen ab 50 Beschäftigten liegen in Österreich zu 82 Prozent in Familienhand. Polen, Irland, die Schweiz, die Niederlande, Belgien und die skandinavischen Länder weisen im europäischen Vergleich dagegen etwas niedrigere Prozentwerte auf, wobei auf „historische Gründe“ und verschiedene Rechtssysteme verwiesen wird.
80 Prozent arbeiten in Familienbetrieben
76 Prozent aller Beschäftigten in Europa arbeiten der Studie zufolge in Familienunternehmen. In Österreich sind es knapp 80 Prozent. Diese erzeugten mehr als die Hälfte der Wertschöpfung in der Privatwirtschaft. Besonders stark vertreten seien Familienbetriebe in arbeitsintensiven Branchen wie im Baugewerbe oder im Handel. Weniger präsent seien sie dagegen in stark regulierten Bereichen wie der Energieversorgung sowie dem Finanz- und Versicherungssektor.
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