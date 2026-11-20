Ausgangspunkt war Klage Gambias

Der IGH hatte sieben Jahre lang eine Klage Gambias geprüft, in der Myanmar Verstöße gegen die UN-Völkermordkonvention von 1948 vorgeworfen wurden. Die Urteile des Gerichts, das Streitigkeiten zwischen Staaten entscheidet, sind bindend und können nicht angefochten werden. Der IGH verfügt jedoch über keine eigenen Mittel zu ihrer Durchsetzung. Das Urteil dürfte jedoch den politischen Druck auf den früheren Junta-Chef und heutigen Präsidenten Myanmars, Min Aung Hlaing, erhöhen.