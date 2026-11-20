Neue Möglichkeiten für Krebspatienten

„Ich bin sehr froh, dass wir nun auch bei uns im Haus Patienten aus dem Nordburgenland onko-chirurgisch auf höchstem Niveau versorgen und zudem die Wartezeiten bei urologischen Eingriffen weiter verkürzen können“, erklärt Urologe Dr. Karl Georg Sommer, der die erste Operation durchgeführt hat. Bisher mussten Patienten für bestimmte Krebsoperationen an andere Standorte ausweichen. Künftig können diese Eingriffe auch in Kittsee vorgenommen werden. Besonders profitieren sollen Patienten, bei denen eine herkömmliche Schlüssellochoperation nicht infrage kommt.