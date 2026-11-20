Vier OP-Roboter für rund 300.000 Einwohner: Im Burgenland wird immer öfter mit Hightech-Unterstützung operiert. Mehr als 2600 Eingriffe wurden bereits durchgeführt. Jetzt erweitert die neueste Anschaffung in Kittsee die Möglichkeiten bei Krebsoperationen.
Die OP-Roboter bekommen in den burgenländischen Kliniken immer mehr zu tun. Allein in Oberwart und Eisenstadt wurden bereits 2648 Eingriffe mit ihrer Unterstützung durchgeführt. Mittlerweile stehen vier der millionenteuren Geräte für rund 300.000 Einwohner zur Verfügung. Der jüngste Neuzugang ist der „Da Vinci X“ in Kittsee, der dieser Tage erstmals bei einer Prostataentfernung zum Einsatz kam.
Neue Möglichkeiten für Krebspatienten
„Ich bin sehr froh, dass wir nun auch bei uns im Haus Patienten aus dem Nordburgenland onko-chirurgisch auf höchstem Niveau versorgen und zudem die Wartezeiten bei urologischen Eingriffen weiter verkürzen können“, erklärt Urologe Dr. Karl Georg Sommer, der die erste Operation durchgeführt hat. Bisher mussten Patienten für bestimmte Krebsoperationen an andere Standorte ausweichen. Künftig können diese Eingriffe auch in Kittsee vorgenommen werden. Besonders profitieren sollen Patienten, bei denen eine herkömmliche Schlüssellochoperation nicht infrage kommt.
„Für Betroffene ist das ein Riesenvorteil“, sagt der interimistische Ärztliche Direktor Dr. Andrzej Sebastian Gasz. Kleinere Schnitte, weniger Blutverlust und eine raschere Genesung zählen zu den möglichen Vorteilen der roboterassistierten Chirurgie. Bei bestimmten Eingriffen kann dadurch auch der Spitalsaufenthalt kürzer ausfallen.
Den ersten Einsatz eines OP-Roboters gab es im Burgenland übrigens am 2. Februar 2022 in Oberwart. Damals wurde eine Prostata- und Tumorentfernung mit Unterstützung eines Da Vinci durchgeführt. Mittlerweile verfügt die modernste Klinik des Landes über zwei solcher Geräte, darunter seit März des Vorjahres den damals österreichweit einzigen „Da Vinci Single Port“. Bei bestimmten Operationen genügt damit ein einziger Zugang zum Körper. Insgesamt wurden in Oberwart bereits 2234 Eingriffe durchgeführt.
Neuer OP-Roboter übersiedelt nach Gols
Auch im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt wird seit Oktober 2025 mit dem „Da Vinci“ operiert. Allein im ersten Jahr war der Roboter bei 414 Eingriffen im Einsatz. Der neue OP-Roboter in Kittsee ist zugleich eine Investition in die künftige Klinik Gols. Dort soll das Gerät nach Fertigstellung des Neubaus zum Einsatz kommen. „Damit bauen wir schon jetzt für die medizinische Versorgung im Nordburgenland vor“, betont Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).
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