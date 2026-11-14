RB-Führung meldete sich bei Rangnick und ÖFB

Baumgartner selbst hatte zuletzt ohnehin betont, dass er kein großes Risiko eingehen möchte: „Ich bin körperlich sicher noch nicht bei 100 Prozent im Sinne von 90 Minuten spielen und drei Tage später wieder 90 Minuten spielen. Ich habe mir monatelang den Allerwertesten aufgerissen, um wieder fit zu werden. Da werde ich nicht in einen Bereich gehen, wo es unkoordiniert und gefährlich wird.“