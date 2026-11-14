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RB-Führung meldete sich bei Rangnick und ÖFB

Fußball International
14.11.2026 07:41
Christoph Baumgartner ist auch für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ein Schlüsselspieler.
Christoph Baumgartner ist auch für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ein Schlüsselspieler.(Bild: GEPA)
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Von krone Sport

ÖFB-Aufregung bei RB Leipzig! Wie die „Bild“ berichtet, soll sich gar die Führungsriege des deutschen Bundesliga-Vereins vor den anstehenden beiden Nations-League-Matches beim ÖFB und bei Teamchef Ralf Rangnick gemeldet haben. Der Grund? Christoph Baumgartner! 

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Das Comeback von Baumgartner im Nationalteam löst bei den Leipzigern offenbar Sorgen aus. Denn auch für Österreich ist der 27-Jährige ein Schlüsselspieler, den man bei der WM schmerzhaft auf dem Platz vermisst hat.

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Nach seiner langwierigen Verletzung ist der Offensivspieler mittlerweile wieder einsatzbereit und konnte zuletzt bei RB Leipzig schon wieder für Furore sorgen. Allerdings sind die Deutschen darum bemüht, den ÖFB-Kicker langsam aufzubauen. Über 90 Minuten stand er seit seinem Comeback noch nicht auf dem Rasen.

„Monatelang den Allerwertesten aufgerissen“
Gegen Irland (ab 20.45 hier im Liveticker) könnte Baumgartner nun in der ÖFB-Startelf stehen. In Leipzig sorgt man sich aber darum, dass er „zu früh zu viel spielen muss“, wie die „Bild“ berichtet. Der Kicker soll behutsam aufgebaut werden – diesen Wunsch soll die RB-Führung sogar direkt bei Rangnick und dem ÖFB hinterlegt haben. 

Baumgartner selbst hatte zuletzt ohnehin betont, dass er kein großes Risiko eingehen möchte: „Ich bin körperlich sicher noch nicht bei 100 Prozent im Sinne von 90 Minuten spielen und drei Tage später wieder 90 Minuten spielen. Ich habe mir monatelang den Allerwertesten aufgerissen, um wieder fit zu werden. Da werde ich nicht in einen Bereich gehen, wo es unkoordiniert und gefährlich wird.“ 

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