Ein neuer Superstar am Himmel der Solarzellen

Perowskit-Solarzellen gelten ob ihres hohen Wirkungsgrads als großer Durchbruch. „Krone“-Wissenschaftsexperte Dr. Christian Mähr hat sich die nackten Fakten hinter dem Hype angeschaut – und er ist ziemlich beeindruckt, was nicht allzu oft vorkommt.
Zunächst einmal: Was ist dieses Perowskit, um das derzeit so ein Wirbel gemacht wird? Ein Mineral, benannt nach Lew Alexejewitsch Perowski, einst ein hoher Beamter am Hof des Zaren. Graf Perowski war für den Bergbau in Russland zuständig und fanatischer Mineraliensammler. Den Namen erhielt das Mineral vom Mineralogen Gustav Rose, der in Begleitung des unvermeidlichen Alexander von Humboldt eine Forschungsreise nach Russland unternommen hatte.
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