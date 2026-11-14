Ein neuer Superstar am Himmel der Solarzellen

Zunächst einmal: Was ist dieses Perowskit, um das derzeit so ein Wirbel gemacht wird? Ein Mineral, benannt nach Lew Alexejewitsch Perowski, einst ein hoher Beamter am Hof des Zaren. Graf Perowski war für den Bergbau in Russland zuständig und fanatischer Mineraliensammler. Den Namen erhielt das Mineral vom Mineralogen Gustav Rose, der in Begleitung des unvermeidlichen Alexander von Humboldt eine Forschungsreise nach Russland unternommen hatte.