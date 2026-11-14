Die Welt der Pioneers wurde auf den Kopf gestellt

Zwei Pfostentreffer für den Kapitän

Die Gäste nahmen daraufhin ihr Timeout und erhöhten mit viel Zonenzeit den Druck. Die Vorarlberger lauerten ihrerseits auf Umschaltmomente – und van Nes sollte gleich zweimal eine solche Gelegenheit vorfinden. Beide Male konnte der Niederländer alleine auf Gästekeeper Furlong zulaufen. Beim ersten Versuch traf der Kapitän mit seinem Schuss zunächst den rechten, anschließend den linken Pfosten. Auch beim nächsten Anlauf hatte der Forward kein Glück: Erneut verhinderte zunächst die Stange den fünften Treffer der Hausherren. Im Nachsetzen wurde die Scheibe zwar über die Linie bugsiert, die Schiedsrichter entschieden jedoch auf „kein Tor“. Auch nach Begutachtung der Videobilder blieb es bei dieser Entscheidung.