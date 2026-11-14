Die Welt der Pioneers wurde auf den Kopf gestellt

27-mal in Folge waren die Pioneers Vorarlberg in der ICE Hockey League als Verlierer vom Eis gegangen. Ausgerechnet am Freitag den 13. drohten sie mit ihrer 28 Pleite en suite den „Rekord“ der NBA-Teams der Philadelphia 76ers und der Detroit Pistons einzustellen. Und nach 20 Minuten sah es auch so aus, dass sie das „schaffen“. Doch dann kamen 201 Sekunden, die alles veränderten...
Dabei hätte das Spiel aus Sicht der Hausherren kaum schlechter beginnen können. Gerade einmal neun Sekunden waren absolviert, da war Caffi bereits zum ersten Mal geschlagen. Allén verlor die Scheibe gegen einen vorcheckenden Gegenspieler. Der Puck landete auf dem Schläger von Fitzgerald, der sich nicht zweimal bitten ließ und die Scheibe im Tor versenkte. Der Topscorer der Gäste legte wenig später sogar das 0:2 nach – der Kaltstart der Vorarlberger war damit perfekt.
Eiskalte Südtiroler
Brycen Martin konnte in der 12. Minute aus Sicht der Pioneers verkürzen. Nun waren die Ojanen-Cracks im Spiel angekommen und kamen auch zu weiteren guten Gelegenheiten. Zwei Überzahlmöglichkeiten blieben allerdings ungenutzt, ehe die Gäste einen weiteren Fehler der Hausherren eiskalt ausnutzten. Moncada fälschte einen Schuss seines Mitspielers durch die Beine von Caffi ab und stellte damit auf 1:3 (16.). Kurz vor der ersten Sirene bot sich den Vorarlbergern noch eine Großchance: Bergmanis bereitete stark vor, doch sein lettischer Landsmann Skrastins brachte die Hartgummischeibe nicht im Gehäuse unter. Somit ging es mit einem 1:3-Rückstand in die erste Pause.
Fulminante 201 Sekunden
Das zweite Drittel verlief aus Sicht der Montfortstädter dann nahezu ideal. Zunächst verkürzte Serdachny mit einem Schuss ins kurze Eck auf 2:3 (22.). Es sollte der Auftakt zu einer fulminanten Phase werden. Denn in der 25. Minute war es Kapitän van Nes, der nach toller Vorarbeit von Murray zunächst am Pfosten scheiterte, den Rebound anschließend aber im Tor zum 3:3 unterbrachte. Nur 33 Sekunden später sorgte dieselbe Formation für den nächsten Treffer. Dieses Mal bediente van Nes seinen Teamkollegen, der den Puck zur erstmaligen 4:3 Führung der Pioneers im Tor unterbrachte (26.). Gerade einmal 201 Sekunden brauchten die Pioneers, um die Partie komplett zu drehen.
Zwei Pfostentreffer für den Kapitän
Die Gäste nahmen daraufhin ihr Timeout und erhöhten mit viel Zonenzeit den Druck. Die Vorarlberger lauerten ihrerseits auf Umschaltmomente – und van Nes sollte gleich zweimal eine solche Gelegenheit vorfinden. Beide Male konnte der Niederländer alleine auf Gästekeeper Furlong zulaufen. Beim ersten Versuch traf der Kapitän mit seinem Schuss zunächst den rechten, anschließend den linken Pfosten. Auch beim nächsten Anlauf hatte der Forward kein Glück: Erneut verhinderte zunächst die Stange den fünften Treffer der Hausherren. Im Nachsetzen wurde die Scheibe zwar über die Linie bugsiert, die Schiedsrichter entschieden jedoch auf „kein Tor“. Auch nach Begutachtung der Videobilder blieb es bei dieser Entscheidung.
Serdachny baut Vorsprung aus
Die Gäste aus Bruneck starteten mit einem Überzahlspiel ins Schlussdrittel, das die Pioneers unbeschadet überstanden. In weiterer Folge konnten die Gastgeber selbst mit einem Mann mehr agieren. Im Powerplay bei Vier gegen Drei war es erneut Serdachny, der mit seinem zweiten Treffer des Abends erstmals für eine Zwei-Tore-Führung sorgte (42.).
Dramatische Schlussphase
Kurze Zeit später bot sich den Vorarlbergern in doppelter Überzahl die Möglichkeit, weiter davonzuziehen. Der Treffer wollte allerdings nicht gelingen. Damit blieb es spannend – und die Spannung nahm noch einmal zu, als Purdeller gut neun Minuten vor Schluss auf 5:4 verkürzte.
2 Minuten und 48 Sekunden vor der Schlusssirene musste Kallionkieli nach einer umstrittenen Strafe in die Kühlbox. Die „Puschterer“ nahmen zudem ihren Torhüter vom Eis und agierten somit in Sechs-gegen-vier-Überzahl. Die Pioneers warfen alles in die Waagschale und verteidigten mit viel Herz. Als schließlich Seppälä die Scheibe ins leere Tor beförderte, konnten die Montfortstädter etwas durchatmen.
Doch die Gäste gaben sich noch nicht geschlagen, versuchten weiterhin alles und nahmen erneut ihren Torhüter vom Eis. Kallionkieli war unterdessen von der Strafbank zurückgekehrt und setzte mit einem weiteren Empty-Net-Treffer den Schlusspunkt zum 7:4-Endstand.
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