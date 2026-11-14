Wiens Verkehrschef malt Plan der Zweier-Linie auf

Neben dem Ring und dem Gürtel ist sie eine der zentralen Verkehrsachsen Wiens: die Zweierlinie. Die Stadt lässt sie ab dem Frühjahr 2027 großflächig umbauen, dafür fällt auch eine Fahrspur weg – wir berichteten. Doch bei der offiziellen Präsentation Donnerstagvormittag in der Libelle im Musueumsquartier herrschten noch viele Unklarheiten. Auch wenn es bereits ganz konkrete Pläne gibt.