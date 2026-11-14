So rüsten sich die Strom-Monteure für den Winter

Die kalte Jahreszeit hat begonnen, und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Frau Holle ihre Kissen über dem Land ausschüttelt. Deshalb laufen hinter den Kulissen bereits die Vorbereitungen für den ersten Wintereinbruch. Was passiert, wenn Schnee die Leitungen kappt? Wir haben in der Steiermark nachgefragt.
Während die verschneite Landschaft für idyllische Bilder sorgt, kann sie für die Stromversorgung zur Herausforderung werden. Besonders dort, wo Strom nicht unter der Erde, sondern über Freileitungen transportiert wird. Äste brechen, Baumkronen knicken ab, und manche Bäume halten dem Gewicht schließlich gar nicht mehr stand. Sie stürzen auf Stromleitungen, kappen Leitungen, beschädigen Masten und Isolatoren. Plötzlich wird es finster. Es kommt zu Stromausfällen, von denen mitunter ganze Orte betroffen sind.
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