Filmschätze für die Zukunft nachhaltig bewahren

Spatenstich für neues Film-Depot

Damit soll ab Ende 2027 Schluss sein, denn gestern erfolgte der Spatenstich für ein zusätzliches Depot. Über die Notwendigkeit und gut zehnjährige Wartezeit bis zum Bau weiß auch SPÖ-Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler. Das neue Gebäude soll Österreichs erstes Zero-Emission-Archiv werden und auf zwei klimatisierten Depot-Ebenen mit 1.700 Quadratmetern Nutzfläche analoge Filme in Rollagern über Jahrhunderte bewahren. Und das bei konstanten Temperaturen von 4 bis 5 Grad Celsius und einer kontrollierten Luftfeuchtigkeit.