Filmschätze für die Zukunft nachhaltig bewahren

In Laxenburg (Niederösterreich) wird für das Filmarchiv Austria bis Ende 2027 ein zweigeschossiges Depot für wertvolle Filmdosen errichtet. Jahrhunderte kann so der kulturelle Schatz gelagert werden.
Dort, wo einst das kaiserliche Forsthaus am Rande des Laxenburger Schlossparks war, befinden sich seit Ende der 1960er-Jahre die Kernsammlung des filmischen Erbes Österreichs. 550.000 Filme, über zwei Millionen Fotos und Filmstills (Standfotos) sowie Spezialarchive. „Die Anzahl hat sich in den letzten 20 Jahren vervielfacht, der Platz reicht nicht mehr. Neues Archivmaterial musste teils unter prekären Bedingungen gelagert werden“, so Direktor Ernst Kieninger.
Spatenstich für neues Film-Depot
Damit soll ab Ende 2027 Schluss sein, denn gestern erfolgte der Spatenstich für ein zusätzliches Depot. Über die Notwendigkeit und gut zehnjährige Wartezeit bis zum Bau weiß auch SPÖ-Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler. Das neue Gebäude soll Österreichs erstes Zero-Emission-Archiv werden und auf zwei klimatisierten Depot-Ebenen mit 1.700 Quadratmetern Nutzfläche analoge Filme in Rollagern über Jahrhunderte bewahren. Und das bei konstanten Temperaturen von 4 bis 5 Grad Celsius und einer kontrollierten Luftfeuchtigkeit.
Millionen-Zuschuss von Privatstiftung
Möglich machen es vor allem der Zuschuss von 1,4 Millionen Euro einer österreichischen Privatstiftung zu den 2,7 Millionen Gesamtkosten. Vom Bund kommen 600.000 Euro und vom Land NÖ 200.000 Euro. ÖVP-Landtagsabgeordneter Matthias Zauner freut sich, dass Österreichs Filmschätze in Niederösterreich und noch dazu in Laxenburg im Bezirk Mödling für die Zukunft gesichert werden, denn „hier ist ein historischer Platz mit viel Geschichte“, wie er beim Spatenstich festhielt.
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