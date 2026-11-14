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Presse rechnet ab

Frust nach 0:7-Debakel! „Ein Albtraum ohne Ende“

Fußball International
14.11.2026 08:50
Brutale 0:7-Klatsche für Griechenland gegen die Niederlande.
Brutale 0:7-Klatsche für Griechenland gegen die Niederlande.(Bild: EPA/Koen van Weel)
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Von krone Sport

Diesen Abend möchte die griechische Fußball-Nationalmannschaft und mit ihr wohl alle Fans so schnell wie möglich vergessen. Im Nations-League-Duell gegen die Niederlande setzte es eine heftige 0:7-Klatsche. Die Presse rechnet ab – und doch ist das Viertelfinale noch in Reichweite! 

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Vor dem Match am Freitagabend in Amsterdam lagen die Niederlande und Griechenland in Nations-League-Gruppe A2 noch punktgleich an der Spitze. Das Match selbst offenbarte – wenigstens an diesem Tag – einen deutlichen Klassenunterschied zwischen den Teams. 

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Während die Niederlande nach dem 7:0 schon mit dem Viertelfinale planen kann, herrscht in Griechenland Katerstimmung. „Ein Albtraum ohne Ende und ohnegleichen“, schreibt etwa das griechische Medium „alfavita“ und ergänzt: „Die griechische Nationalmannschaft erlebte in Amsterdam einen der schlimmsten Abende ihrer Geschichte.“ 

„Bedingungslose Kapitulation“
Tatsächlich wirkte das Team, das zuletzt etwa gegen Deutschland zweimal ungeschlagen blieb (1:0, 0:0) heillos überfordert. „In der ‚dunkelsten Nacht‘ der Nachkriegszeit für den griechischen Fußball wurde die Nationalmannschaft in Amsterdam mit 7:0 von den überragenden Niederlanden, die einfach nicht aufhören wollten, Tore zu schießen, vernichtend geschlagen und zerfiel“, urteilt „gazzetta.gr“.

Und auch „sportal“ rechnet ab: „Bedingungslose Kapitulation für Griechenland – Historischer Reinfall in den Niederlanden“. Eine historische Schmach für den Europameister von 2004, der nach vielen schwierigen Jahren zuletzt eigentlich wieder einen Aufschwung spürte. Zuvor gab es auch in den bisherigen vier Gruppenspielen noch keine Niederlage. 

Doch auch nach „einem der schlimmsten Abende der griechischen Fußballgeschichte“, wie es „SDNA“ bezeichnet, lebt die Hoffnung auf den Viertelfinaleinzug weiter. Denn am Montag steht das abschließende Heimspiel gegen Serbien an. Ein Sieg ist Pflicht – im Parallelspiel treffen die furiosen Niederländer auf die mit Griechenland punktgleichen Deutschen. 

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