Noch geheime Infos: Streit um Notarzt-Gutachten

Aufrüttelnd oder wertlos? Eine von der SPÖ präsentierte Studie zur Notarztversorgung in Niederösterreich wird heftig hinterfragt. Denn dem Experten lagen anscheinend nicht alle Informationen vor.
Für Diskussionen sorgt der Notarzt-Bericht, den SPÖ-Obmann Sven Hergovich, die „Krone“ berichtete, gemeinsam mit dem deutschen Notarzt-Experten und Universitätsprofessor Matthias Fischer im Parlament in Wien vorgestellt hat.
Kritiker zerpflücken Studie
Während Aktivisten, die die mit 1. April 2027 geplante Schließung von elf Notarztstützpunkten verhindern wollen, zerpflücken Kritiker die Studie. Denn darin steht beispielsweise: „Die genaue Auswirkung der veränderten Vorhaltungen und der verminderten Notarztstandorte kann vom Gutachter anhand der übermittelten und im Internet veröffentlichten Informationen aktuell nicht abschließend beurteilt werden.“
„Das Gutachten ist damit wertlos“, meinen Kritiker. Wie aussagekräftig ist es? Eines scheint jedenfalls fix: Die fehlenden Daten hätte wohl das Büro von SPÖ-Landesrätin Eva Prischl liefern können. Wieso das nicht passiert ist, darüber herrscht Rätselraten. „Arbeiten Hergovich und Prischl vielleicht gegeneinander? Oder wollte man das Ergebnis steuern?“, mutmaßen die Gegner.
Bei der SPÖ schüttelt man den Kopf: „Das Gutachten wurde noch gar nicht veröffentlicht. Wir werden es am Dienstag aber der Landesregierung zur Verfügung stellen.“ Es sind also derzeit noch „geheime“ Informationen an die Öffentlichkeit gelangt. Eine breite Diskussion der Daten sei sogar gewünscht, die Zusammenarbeit zwischen den Landesräten gut. Der renommierte Wissenschafter habe festgehalten, dass die Zeit bis zum Eintreffen eines Notarztfahrzeuges laut dem international renommierten Rettungs-Experten Fischer schon jetzt schlechter liege als in Deutschland.
Ob der Haussegen zwischen Prischl und Hergovich schief hängt, bleibt aber auf jeden Fall Thema.
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