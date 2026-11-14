Noch geheime Infos: Streit um Notarzt-Gutachten

Bei der SPÖ schüttelt man den Kopf: „Das Gutachten wurde noch gar nicht veröffentlicht. Wir werden es am Dienstag aber der Landesregierung zur Verfügung stellen.“ Es sind also derzeit noch „geheime“ Informationen an die Öffentlichkeit gelangt. Eine breite Diskussion der Daten sei sogar gewünscht, die Zusammenarbeit zwischen den Landesräten gut. Der renommierte Wissenschafter habe festgehalten, dass die Zeit bis zum Eintreffen eines Notarztfahrzeuges laut dem international renommierten Rettungs-Experten Fischer schon jetzt schlechter liege als in Deutschland.