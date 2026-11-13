Microsoft-Ausfall legt wohl auch Xbox lahm!

Die weltweiten Ausfälle bei Microsoft betreffen inzwischen offensichtlich auf Xbox! Wie mehrere Spieler meldeten, konnten sie sich nicht anmelden oder hatten Probleme beim Starten digitaler Spiele.
Neben Problemen beim Anmelden meldeten einige Gamer auch beim Synchronisieren von Cloud-Spielständen und beim Zugriff auf Xbox Cloud Gaming Störungen. Die ersten Meldungen wurden am Freitag auf Social Media geteilt.
Während Spieler online ihren Frust klagen, hat sich Xbox selbst bislang nicht zu den Problemen gemeldet. Womöglich ist die Störung nicht so schwerwiegend wie bei anderen Microsoft-Diensten.
Erste Verbesserungen am Freitag
Microsoft arbeitet indes weiter an der Wiederherstellung seiner Online-Infrastruktur. Betroffen waren unter anderem auch Outlook, Teams und OneDrive. Am Freitagabend gibt es bereits Fortschritte zu verzeichnen: In vielen Bereichen, wie etwa bei der Verarbeitung von Mails, gebe es schon Verbesserungen.
Begonnen hat der Ausfall am Donnerstag. Grund für die Störung dürfte ein fehlerhaftes Update gewesen sein. Hinweise auf einen Cyberangriff gebe es nicht, wie Microsoft mitteilte.
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