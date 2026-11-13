Microsoft-Ausfall legt wohl auch Xbox lahm!

Erste Verbesserungen am Freitag

Microsoft arbeitet indes weiter an der Wiederherstellung seiner Online-Infrastruktur. Betroffen waren unter anderem auch Outlook, Teams und OneDrive. Am Freitagabend gibt es bereits Fortschritte zu verzeichnen: In vielen Bereichen, wie etwa bei der Verarbeitung von Mails, gebe es schon Verbesserungen.