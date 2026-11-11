Massive Vorwürfe gegen Barmherzige Brüder

Preise um 1000 Prozent erhöht

Demnach kaufte der Orden etwa ein Antibiotikum für die Apotheke Linz für einen durchschnittlichen Einkaufspreis von 19,49 Euro je Mengeneinheit. Für den Weiterverkauf an die Diakonissen Linz, die nicht den Brüdern gehören, berechneten sie einen Verkaufspreis von 24,15 Euro. Für die eigene Klinik am selben Standort verlangten sie bei demselben Präparat 241,25 Euro, also fast das Zehnfache des Preises für den externen Abnehmer.