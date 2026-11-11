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Millionen erschlichen?

Massive Vorwürfe gegen Barmherzige Brüder

Österreich
11.11.2026 12:18
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gegen den katholischen Orden der Barmherzigen Brüder werden schwere Vorwürfe erhoben: Der Krankenhausbetreiber soll seinen eigenen Spitälern jahrelang Medikamente überteuert verrechnet und sich so Steuergeld in Millionenhöhe erschlichen haben.

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Laut dem „Spiegel“ deuten interne Unterlagen aus dem Rechnungswesen, die dem Magazin vorliegen, auf ein ausgeklügeltes Abrechnungssystem hin. Die Unterlagen aus dem Jahr 2024 dokumentieren die Preise, zu denen die Ordensgemeinschaft Medikamente ein- und weiterverkaufte. 

Der Orden betreibt in Österreich sieben Krankenhäuser. An vier Standorten haben die angeschlossenen Apotheken eine Doppelfunktion: Sie versorgen sowohl Spitäler des Ordens als auch andere Kliniken. Den eigenen Spitälern verrechneten die Apotheken erheblich höhere Preise, berichtet der „Spiegel“.

Preise um 1000 Prozent erhöht
Demnach kaufte der Orden etwa ein Antibiotikum für die Apotheke Linz für einen durchschnittlichen Einkaufspreis von 19,49 Euro je Mengeneinheit. Für den Weiterverkauf an die Diakonissen Linz, die nicht den Brüdern gehören, berechneten sie einen Verkaufspreis von 24,15 Euro. Für die eigene Klinik am selben Standort verlangten sie bei demselben Präparat 241,25 Euro, also fast das Zehnfache des Preises für den externen Abnehmer.

Der Orden betreibt in Österreich sieben Spitäler.
Der Orden betreibt in Österreich sieben Spitäler.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Hat sich der Orden systematisch über Jahre hinweg ungerechtfertigt bereichert? Die Barmherzigen Brüder weisen diesen Vorwurf zurück. Die Verrechnung entspreche den geltenden Rechtsgrundlagen, erklärte der Orden. Es gilt die Unschuldsvermutung

Die Unterlagen dokumentieren laut „Spiegel“ auch weitere Arzneimittel, die mit erheblichen Aufpreisen versehen wurden. Diese überhöhten Medikamentenpreise könnten die Kosten der Ordenskliniken aufgebläht und somit wohl deren sogenannte Betriebsabgänge vergrößert haben. Einen Großteil der dadurch entstandenen Mehrkosten hätten dann womöglich die Bundesländer getragen – und damit die Steuerzahler und Krankenversicherten. Denn die Sozialversicherung finanziert den Spitalsbetrieb der Länder mit.

Orden verweist auf Kontrollen
Der Orden betont, dass die Abrechnungen der öffentlichen und gemeinnützigen Krankenhäuser im Rahmen der Wirtschaftsaufsicht der Bundesländer von den jeweils zuständigen Landesstellen regelmäßig kontrolliert würden. Während eine Prüfung dazu durch den Gesundheitsfonds des Landes Steiermark noch laufe, solle die Verrechnung an allen Standorten rückwirkend für das gesamte Jahr 2026 nachvollziehbarer werden, hieß es am Mittwoch.

In Graz liegt nach Angaben des Ordens seit Mitte September ein erster Bericht des Gesundheitsfonds vor. Dieser komme zu einem anderen Ergebnis als die rechtliche Einschätzung der Barmherzigen Brüder und unabhängiger Experten, erklärte der Orden am Mittwoch. Aus dessen Sicht deckt der Verrechnungspreis zusätzlich zum Medikamentenpreis beispielsweise Arzneimittelaufbereitungen, pharmazeutische Betreuungen bei Visiten, Reinräume, Personalkosten, IT-Services oder die Lagerung ab.

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„Verzerrtes Bild“
Vergleiche mit dem Einkaufspreis oder mit der Belieferung externer Einrichtungen, die diese Leistungen nicht beziehen, griffen daher zu kurz. Zudem lieferten einzeln herausgegriffene Werte zu Aufschlägen ein verzerrtes Bild. Entscheidend sei die Gesamtbetrachtung: Über sämtliche Medikamentenverrechnungen und die damit verbundenen Leistungen eines Jahres hinweg falle die durchschnittliche Differenz deutlich geringer aus als in diesen Einzelfällen.

Die Barmherzigen Brüder erwarten nun die Beurteilung der zuständigen Behörden. „Prüfungen sind wichtig und richtig. Gleichzeitig dürfen laufende Verfahren nicht mit abschließenden Feststellungen gleichgesetzt werden. Unser Interesse ist eine vollständige, sachliche und transparente Klärung“, erklärte Peter Ausweger, Gesamtleiter der Barmherzigen Brüder Österreich.

Burgenlands Landeshauptmann Doskozil
Burgenlands Landeshauptmann Doskozil(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Doskozil erhob 2019 Vorwurf
Der Vorwurf überhöhter Arzneipreise wurde bereits 2019 von Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil erhoben. Seine Landesregierung verfügte einen Zahlungstopp, weil die Ordensapotheke dem eigenen Spital Medikamente viel zu teuer verrechnet hatte. Die Barmherzigen Brüder verklagten das Land daraufhin auf 33 Millionen Euro. Doskozil sprach damals von einem Schaden für das Burgenland vor mehr als zwei Millionen Euro pro Jahr.

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