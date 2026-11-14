Verbandspräsident: „Letzte Jahre waren brutal“

Die älteste Kunsteisbahn der Welt wurde im Jahr 2021 durch ein Unwetter zerstört. Nach Jahren der Renovierung wurde sie in dieser Woche endlich wieder feierlich eröffnet. Die Rede ist von der Eisarena in Königssee. Damit ist auch für den Salzburger Rodelverband die Situation wieder deutlich besser. „Für uns ist das mehr oder weniger die Heimbahn“, erklärte Verbandspräsident Roland Kallan. „Früher haben wir immer auch unter der Woche zwei Trainingseinheiten dort gehabt. Dann hat jeder, der anfangen wollte, nach Innsbruck fahren müssen. Das ging alles nicht.“