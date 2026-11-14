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Verbandspräsident: „Letzte Jahre waren brutal“

Salzburg: Sport-Nachrichten
14.11.2026 05:30
Zuletzt gab es im Jahr 2021 Rennen im Eiskanal von Königssee.
Zuletzt gab es im Jahr 2021 Rennen im Eiskanal von Königssee.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

In dieser Woche wurde die Eisbahn in Königssee nach jahrelangem Warten endlich wieder eröffnet. Das hilft auch den Salzburger Sportlern sehr. Jetzt kann man auch unter der Woche wieder öfter Trainingseinheiten durchführen. Salzburgs Verbandspräsident Roland Kalland hofft dadurch auch wieder auf mehr Nachwuchs.

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Die älteste Kunsteisbahn der Welt wurde im Jahr 2021 durch ein Unwetter zerstört. Nach Jahren der Renovierung wurde sie in dieser Woche endlich wieder feierlich eröffnet. Die Rede ist von der Eisarena in Königssee. Damit ist auch für den Salzburger Rodelverband die Situation wieder deutlich besser. „Für uns ist das mehr oder weniger die Heimbahn“, erklärte Verbandspräsident Roland Kallan. „Früher haben wir immer auch unter der Woche zwei Trainingseinheiten dort gehabt. Dann hat jeder, der anfangen wollte, nach Innsbruck fahren müssen. Das ging alles nicht.“

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