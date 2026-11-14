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Daher kommt Prognose

Netz witzelt: „Wieder Weltuntergang überlebt“

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14.11.2026 08:23
Am Freitag, 13. November 2026, hätte laut einem „Science“-Artikel die Welt untergehen sollen. ...
Am Freitag, 13. November 2026, hätte laut einem „Science“-Artikel die Welt untergehen sollen. Dieses Szenario galt aber bereits 1960 als fragwürdig (Symbolbild).(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Katharina Wurzer
Von Katharina Wurzer

Am Freitag, 13. November 2026, hätte die Welt untergehen sollen – zumindest laut einem Artikel im Fachjournal „Science“ aus dem Jahr 1960. Die gewagte Prognose stützte sich auf die Entwicklung der Weltbevölkerung und meinte, dass sich diese selbst auslösche. Auf Social Media witzelten Nutzerinnen und Nutzer am Samstag, wieder einen Weltuntergang überlebt zu haben.

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„Und wieder einen Weltuntergang überlebt. Wer noch?“, schrieb ein X-Nutzer beispielsweise. „Ist noch irgendwer dort draußen?“, fragte ein anderer. „Tja, Weltuntergang (mal wieder) abgesagt“, hieß es an anderer Stelle. Aber was hatte es mit der Prognose überhaupt auf sich? Wie berichtet, nannten der österreichisch-amerikanische Physiker Heinz von Foerster (1911-2002) und seine Kollegin Patricia Mora sowie sein Kollege Lawrence Amiot von der University of Illionois in Urbana-Champaign den 13. November 2026 als Datum für das Ende der Welt – und zwar 1960. Ihre Annahme: An diesem Tag ist die Bevölkerung so groß, dass sie sich selbst auslöscht. Die Zeit, in der sich die Zahl der Menschen auf der Erde verdoppelte, wurde zwischen den Jahren 0 und 1958 immer kürzer. Diesen Trend extrapolierte das Forschungsteam in die Zukunft und landete so im Jahr 2026.

Schon damals hielt die Prognose Faktenchecks nicht stand. Die Zeitspanne bis zur nächsten Verdoppelung der Weltbevölkerung könne etwa nicht kürzer sein als neun Monate und damit nicht kürzer als die Dauer einer Schwangerschaft, merkten Demografinnen und Demografen an.

Hier sehen Sie ein Posting zum angeblichen Weltuntergang:

Kein Beleg geliefert
Tom Wannemacher vom österreichischen Verein Mimikama, der Behauptungen im Netz prüft, schrieb, dass die oft zitierte Studie gar keinen belastbaren Beleg geliefert habe. Die Menschenzahl, die von Foerster, Mora und Amiot berechnet hätten, sei unmöglich. Das Forschungsteam hätte wohl eher eine Debatte über die Begrenzung des Bevölkerungswachstums anstoßen wollen als eine über den Weltuntergang. Die Rechnung habe auch gar keinen zuverlässigen bestimmten Kalendertag ergeben, heißt es weiter. Sie enthielt nämlich eine Unsicherheit von plus oder minus 5,5 Jahren.

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Das damalige Wachstum der Bevölkerung hat sich jedenfalls nicht wie prognostiziert fortgesetzt. Die weltweite Geburtenrate ist inzwischen auf etwas weniger als die Hälfte des Werts von 1960 gesunken. Dennoch ist die Weltbevölkerung insgesamt gestiegen. 1960 lebten nur etwas mehr als drei Milliarden Menschen auf der Erde, heute sind es bereits etwa 8,4 Milliarden.

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