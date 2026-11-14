Netz witzelt: „Wieder Weltuntergang überlebt“

„Und wieder einen Weltuntergang überlebt. Wer noch?“, schrieb ein X-Nutzer beispielsweise. „Ist noch irgendwer dort draußen?“, fragte ein anderer. „Tja, Weltuntergang (mal wieder) abgesagt“, hieß es an anderer Stelle. Aber was hatte es mit der Prognose überhaupt auf sich? Wie berichtet, nannten der österreichisch-amerikanische Physiker Heinz von Foerster (1911-2002) und seine Kollegin Patricia Mora sowie sein Kollege Lawrence Amiot von der University of Illionois in Urbana-Champaign den 13. November 2026 als Datum für das Ende der Welt – und zwar 1960. Ihre Annahme: An diesem Tag ist die Bevölkerung so groß, dass sie sich selbst auslöscht. Die Zeit, in der sich die Zahl der Menschen auf der Erde verdoppelte, wurde zwischen den Jahren 0 und 1958 immer kürzer. Diesen Trend extrapolierte das Forschungsteam in die Zukunft und landete so im Jahr 2026.