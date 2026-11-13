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Alarm in USA

Luftfahrtbehörde verhängt landesweiten Flugstopp

Ausland
13.11.2026 22:47
Derzeit müssen alle Abflüge am Boden bleiben.
Derzeit müssen alle Abflüge am Boden bleiben.(Bild: AFP/CAROLINE BREHMAN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In den USA hat die Luftfahrtbehörde FAA einen landesweiten Flugstopp verhängt.

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Der landesweite Flugstopp ist erst der zweite seit den Anschlägen vom 11. September 2001. Den ersten gab es im Jänner 2023, als die FAA alle Inlandsflüge für weniger als zwei Stunden aussetzte.

Ursachen seien außergewöhnliche Umstände und Sicherheitsgründe, teilte die FAA am Freitag mit. Alle Abflüge müssten am Boden bleiben. Ankommende internationale Flüge würden von Fall zu Fall geprüft.

Schwerwiegende Kommunikationsprobleme
Es gebe schwerwiegende Kommunikationsprobleme, die alle Flugsicherungszentralen beträfen, teilte US-Verkehrsminister Sean Duffy mit. Die Techniker der FAA untersuchten den Vorfall.

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Im vergangenen Jahr bewilligte der Kongress 12,5 Milliarden Dollar (11,28 Mrd. Euro) für die Sanierung des veralteten Kommunikationssystems der FAA. Erst am Freitag ersuchten die FAA und das Weiße Haus den Kongress um 30,1 Milliarden Dollar, um andere Probleme anzugehen.

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