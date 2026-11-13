Über 130 Passagiere!
US-Kreuzfahrtschiff geht nach Tanker-Crash unter
Im US-Bundesstaat Mississippi hat sich am Freitag ein heftiger Unfall ereignet! Nachdem ein Tanker ein Kreuzfahrtschiff auf dem Mississippi River gerammt hatte, begann dieses schnell zu sinken. Rettungsaktionen sind im Gange. Über 130 Menschen befanden sich an Bord.
Nach Angaben des Hafens rammte der Tanker „Atlantic Asphalt“ das Flusskreuzfahrtschiff „American Heritage“ gegen 12:30 Uhr in der Nähe der Crescent City Connection, einer großen Mississippi-Brücke.
Das Passagierschiff lag zum Zeitpunkt des Crashs am Anleger vor dem Verwaltungsgebäude des Hafens. Es kippte auf die Seite und begann schnell zu sinken.
Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes befanden sich mehr als 130 Passagiere sowie Besatzungsmitglieder an Bord der American Heritage, wie Kimberly Curth, Pressesprecherin des Hafens, mitteilte. Aufnahmen des Senders Fox News zeigten das Passagierschiff in erheblicher Schieflage.
15 Menschen im Wasser
Mehrere Personen befanden sich im Wasser, darunter 15 Zivilisten und zwei Feuerwehrleute. Alle Personen im Wasser schienen zunächst wohlauf zu sein. Zwei Feuerwehrleute seien zudem auf dem Schiff, um Menschen zu evakuieren.
Passagiere klammerten sich an die Reling, um nicht ins Innere des Schiffes zu fallen:
Große Rettungsaktion
Neben Feuerwehrleuten aus New Orleans, der Hafen- und Stadtpolizei waren auch die US-Küstenwache und örtliche Rettungskräfte vor Ort, um Rettungs- und Hilfsmaßnahmen durchzuführen, wie der „Guardian“ berichtete. Rund 24 Menschen sind nach dem Crash zur Behandlung in örtliche Krankenhäuser gebracht worden, berichtete CNN.
Jeff Landry, Gouverneur des US-Bundesstaates Louisiana, teilte auf der Plattform X mit, er sei auf dem Weg nach New Orleans. „Wir sind über den Vorfall auf dem Mississippi informiert und stehen in engem Kontakt mit den örtlichen Behörden und den Strafverfolgungsbehörden.“
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