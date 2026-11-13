US-Kreuzfahrtschiff geht nach Tanker-Crash unter

Große Rettungsaktion

Neben Feuerwehrleuten aus New Orleans, der Hafen- und Stadtpolizei waren auch die US-Küstenwache und örtliche Rettungskräfte vor Ort, um Rettungs- und Hilfsmaßnahmen durchzuführen, wie der „Guardian“ berichtete. Rund 24 Menschen sind nach dem Crash zur Behandlung in örtliche Krankenhäuser gebracht worden, berichtete CNN.