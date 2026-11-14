„Diese Dimension hat uns schon sehr verwundert!“

Der OÖ-Landesrechnungshofbericht über undurchsichtige Sportförderung und auch VIP-Tickets um 73.000 Euro schlägt hohe Wellen. Der LASK erhielt mit 3,6 Millionen Euro zwischen 2023 und 2025 die meisten Zuwendungen. Die „Krone“ hörte sich um, was Klubs und Funktionäre zum Ergebnis sagen.