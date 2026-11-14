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Bericht zu Förderungen

„Diese Dimension hat uns schon sehr verwundert!“

Oberösterreich
14.11.2026 09:00
Der LASK erhält die höchste Fördersumme.
Der LASK erhält die höchste Fördersumme.(Bild: EXPA/ Reinhard Eisenbauer)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Porträt von Daniel Lemberger
Porträt von Michael Schütz
Von Oliver Gaisbauer , Daniel Lemberger und Michael Schütz

Der OÖ-Landesrechnungshofbericht über undurchsichtige Sportförderung und auch VIP-Tickets um 73.000 Euro schlägt hohe Wellen. Der LASK erhielt mit 3,6 Millionen Euro zwischen 2023 und 2025 die meisten Zuwendungen. Die „Krone“ hörte sich um, was Klubs und Funktionäre zum Ergebnis sagen.

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Für großes Aufsehen hatte der am Dienstag veröffentlichte Bericht des Landesrechnungshofes bezüglich der Sportförderungen und Sponsoringaktivitäten des Landes und seiner Unternehmen gesorgt. Von 2023 bis 2025 wurden etwa 18,5 Millionen Euro ausgezahlt, der LASK war mit 3,6 Millionen größter Empfänger.

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