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Besucher zitterten

Veranstalter ließ Gäste auf Festspielbühne frieren

Salzburg
14.11.2026 07:30
Bei den Aufführungen der Festspiele (hier im Bild: „Unter Tieren“ aus dem Jahr 2026) ging es nur ...
Bei den Aufführungen der Festspiele (hier im Bild: „Unter Tieren“ aus dem Jahr 2026) ging es nur mehr auf der Bühne heiß her. Neulich froren die Besucher aber.(Bild: Krone-Collage/Andreas Tröster, APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Heiß-kalt in der Salinenstadt! Im Sommer kollabierten früher einzelne Besucher ob der brütenden Hitze beinahe, jüngst fing das Publikum eines launigen Kabarettabends auf der Festspielbühne der Halleiner Pernerinsel hingegen zu zittern an ...

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Manfred Zöschg alias „Louis aus Südtirol“, zündete auf der Bühne ein Pointen-Feuerwerk – warum ums Herz wurde dem Publikum auf der Pernerinsel dennoch nicht. Denn: In den Räumlichkeiten der Festspielbühne war es klirrend kalt!

„Einige Leute hatten Decken mit. Wir wussten das leider nicht und haben sehr gefroren“, brachte es eine Besucherin auf den Punkt. Der erfahrene Kabarett-Kapazunder Zöschg machte gar ein paar spontane Scherze ob der frostigen Temperaturen. „Ist es bei der Festspielbühne immer so kalt?“, fragten sich die Besucher.

Im Internet machten Besucher im Ärger Luft.
Im Internet machten Besucher im Ärger Luft.(Bild: Screenshot/Facebook, Krone KREATIV)

„Nein“, betont Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger. „Wir haben eine Heizung und die funktioniert auch einwandfrei“, meint er. Für die Verwendung ebendieser fallen jedoch zusätzliche Kosten an, diese hat der Veranstalter zu berappen. „Wir haben mehrmals darauf hingewiesen und gefragt, ob er die Heizung denn nicht dazu buchen will. Er wollte nicht“, betont der Stadtchef.

Festspiel-Besucher kommen ins Schwitzen

Was für ein Temperatur-Teufelskreis! Bis 2025 kamen die Liebhaber der Hochkultur auf der Pernerinsel ordentlich ins Schwitzen. Das Industriegebäude – seit mehr als 30 Jahren Schauplatz für die Festspiele – hat keine Klimaanlage. Gerade in den hinteren Reihen waren die Temperaturen in Zeiten der immer heißer werdenden Sommer grenzwertig. Besucher bekamen Kreislauf-Probleme, mussten ärztlich versorgt werden.

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Die Festspiele organisierten darauf eine Klimaanlage – die half in den hinteren Reihen nur bedingt, aber immerhin. Ortschef Stangassinger kennt die Probleme: „Eine eigene Klimaanlage für den Sommer können wir uns nicht leisten. Im Winter müssen die Veranstalter halt die Heizung mitbuchen, wenn ihre Gäste nicht frieren sollen.“

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