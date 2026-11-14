Veranstalter ließ Gäste auf Festspielbühne frieren

„Nein“, betont Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger. „Wir haben eine Heizung und die funktioniert auch einwandfrei“, meint er. Für die Verwendung ebendieser fallen jedoch zusätzliche Kosten an, diese hat der Veranstalter zu berappen. „Wir haben mehrmals darauf hingewiesen und gefragt, ob er die Heizung denn nicht dazu buchen will. Er wollte nicht“, betont der Stadtchef.