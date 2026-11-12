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Beide Pferde verletzt

Fiaker-Gespann rast unkontrolliert durch Wien

Wien
12.11.2026 10:36
In der Wiener Innenstadt kam es zu einem schweren Fiaker-Unfall.
In der Wiener Innenstadt kam es zu einem schweren Fiaker-Unfall.(Bild: Krone-Collage/„Krone“-Leserreporter)
Porträt von Charlotte Sequard-Poyer
Von Charlotte Sequard-Poyer

„Mir sind Menschen schreiend entgegengelaufen“, schildert Sarah H. die schrecklichen Szenen, die sie am Mittwochnachmittag in der Wiener Innenstadt erlebt hat. Ein Fiaker-Gespann raste über die Rotenturmstraße und kam bei einem Brunnen zu Sturz. Vom Besitzer der Tiere fehlte vorerst jede Spur. „Niemand hat geholfen“, so die Wienerin.

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Sarah H. hatte um 17 Uhr Feierabend und kam aus ihrem Büro in der Wiener Innenstadt, als sie ein furchtbares Geräusch wahrnahm: „Es klang, als würde ein Lkw voll beladen mit Glas umkippen“, schildert die Wienerin im Gespräch mit krone.at. Kurz darauf liefen der Frau bereits schreiende Menschen entgegen.

Ums Eck in der Rotenturmstraße Ecke Ertlgasse offenbarte sich Sarah H. dann ein schreckliches Bild: „Ein Fiaker-Gespann war gegen einen Brunnen geprallt, die Tiere lagen am Boden. Sie bluteten an den Beinen, hatten am Kopf Abschürfungen. Sie waren stranguliert und konnten sich nicht rühren. Niemand half.“ 

Verletzt und hilflos lagen die Tiere am Brunnen.
Verletzt und hilflos lagen die Tiere am Brunnen.(Bild: „Krone“-Leserreporter)

„Pferde zitterten am ganzen Körper“
Die Frau, die selbst ein Pferd besitzt, schritt sofort zur Tat und befreite die Tiere von der umgestürzten Kutsche. „Die Pferde zitterten am ganzen Körper. Eines der Tiere war mit dem Kopf gegen den Brunnen geprallt, war völlig verstört und litt unter Atemnot“, so die Ersthelferin.

Nach etwa fünf Minuten tauchte der Fiaker-Fahrer am Unfallort auf. Sichtlich unter Schock schilderte er Sarah H., was vorgefallen war: „Er erzählte mir, dass er am WC war. Seine Kollegen sollten auf die Tiere aufpassen, was sie offensichtlich nicht taten. Die Pferde dürften sich erschreckt haben und sind daraufhin durchgegangen.“ Wie durch ein Wunder wurden bei dem Vorfall keine Menschen verletzt.

„Über eine Stunde lang kam kein Tierarzt“
Sarah H. begleitete die Tiere zurück zum Stephansplatz, wo mehrere Fiaker-Fahrer die Pferde übernahmen. Der Besitzer selbst machte währenddessen seine Aussage bei der Polizei. „Ich blieb noch über eine Stunde dort, es kam in dieser Zeit kein Tierarzt“, berichtet die Wienerin besorgt.

Die Polizei bestätigt gegenüber krone.at, dass die Tiere bei dem Vorfall verletzt wurden. Der 60-jährige Fiaker-Fahrer wurde nach dem Tierhaltegesetz angezeigt, die Ermittlungen sind im Gange.

Weiterer Fiaker-Unfall kurz zuvor
Nur kurz zuvor, gegen 16.20 Uhr, war es nicht weit entfernt – in der Gegend um den Opernring – ebenfalls zu einem Fiaker-Unfall gekommen. Laut Feuerwehr habe sich ein Pferd erschrocken und sei hochgesprungen. Das Gefährt touchierte ein Straßenschild.

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