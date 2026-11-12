Fiaker-Gespann rast unkontrolliert durch Wien

Nach etwa fünf Minuten tauchte der Fiaker-Fahrer am Unfallort auf. Sichtlich unter Schock schilderte er Sarah H., was vorgefallen war: „Er erzählte mir, dass er am WC war. Seine Kollegen sollten auf die Tiere aufpassen, was sie offensichtlich nicht taten. Die Pferde dürften sich erschreckt haben und sind daraufhin durchgegangen.“ Wie durch ein Wunder wurden bei dem Vorfall keine Menschen verletzt.