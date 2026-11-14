Kuba bereitet sich jetzt auf Angriff der USA vor

„Ich will Kuba erledigt haben, bevor ich gehe“, hatte Trump in einem Radiointerview mit Blick auf seine zwei verbleibenden Jahre im Amt gesagt. „Ich würde das durchaus in Erwägung ziehen“, sagte er dann auf die Frage des Moderators, ob er dafür auch eine einwöchige Militäraktion in Kauf nehmen würde. Zuvor hatte sich der Republikaner bereits mehrfach zu einer möglichen US-Militärintervention auf Kuba geäußert. Im Oktober meinte er etwa, amerikanische Kriegsschiffe könnten auf dem Rückweg von ihrem Einsatz im Iran-Krieg die Karibikinsel ansteuern und vor ihrer Küste Station machen. Die Machthaber würden sich dann ergeben.