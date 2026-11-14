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Nach Trump-Drohungen

Kuba bereitet sich jetzt auf Angriff der USA vor

Außenpolitik
14.11.2026 09:00
Laut Präsident Miguel Díaz-Canel bereitet sich Kuba auf einen möglichen Angiff der USA vor.
Laut Präsident Miguel Díaz-Canel bereitet sich Kuba auf einen möglichen Angiff der USA vor.(Bild: AFP/JUAN BARRETO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kuba bereitet sich laut Präsident Miguel Díaz-Canel auf einen möglichen Angriff der USA vor. „Wir sind entschlossen, jeden Versuch einer ausländischen Militäraggression gegen unser Land abzuwehren“, sagte er. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, einen Machtwechsel auf Kuba erzwingen zu wollen und dafür auch zu einem Militäreinsatz bereit zu sein.

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„Ich will Kuba erledigt haben, bevor ich gehe“, hatte Trump in einem Radiointerview mit Blick auf seine zwei verbleibenden Jahre im Amt gesagt. „Ich würde das durchaus in Erwägung ziehen“, sagte er dann auf die Frage des Moderators, ob er dafür auch eine einwöchige Militäraktion in Kauf nehmen würde. Zuvor hatte sich der Republikaner bereits mehrfach zu einer möglichen US-Militärintervention auf Kuba geäußert. Im Oktober meinte er etwa, amerikanische Kriegsschiffe könnten auf dem Rückweg von ihrem Einsatz im Iran-Krieg die Karibikinsel ansteuern und vor ihrer Küste Station machen. Die Machthaber würden sich dann ergeben.

Kuba sei ein friedliches Land und stelle keine Bedrohung für die USA dar, sagte jetzt Präsident Miguel Díaz-Canel. Er kritisierte auch die wiederholten Äußerungen von Politikern aus den Vereinigten Staaten über die Absicht einer Militäraggression gegen sein Land, ohne dabei Trump direkt zu erwähnen. Seit dem US-Militärangriff in Venezuela, bei dem im Jänner der autoritäre Präsident Nicolás Maduro gefangen genommen und in die USA gebracht wurde, werden in Kuba regelmäßig Militärübungen sowie Treffen zur Koordinierung von Verteidigungsmaßnahmen durchgeführt. Soldatinnen und Soldaten geben zudem Zivilpersonen eine militärische Grundausbildung.

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Spannungen gehen schon länger zurück
Der Inselstaat hat eine sozialistische Regierung. Die Beziehung zwischen den USA und Kuba ist schon seit Längerem angespannt, vor allem unter Trump. Anfang Jänner hatte er verkündet, Kuba sei „ready to fall“, und drehte dem Land den Ölhahn ab. Im März sagte er dann, dass er Kuba einnehmen werde. Er könne mit dem Land machen, was er wolle. Schon 1848 wollten die USA die Insel kaufen – ohne Erfolg.

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