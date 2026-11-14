Stand-up-Paddlerin (31) ertrank bei Nachtausflug

Das Quartett soll gemeinsam Alkohol und das Aufputschmittel Ketamin konsumiert haben. Aus nichtigem Anlass dürfte dann ein Streit zwischen den Paaren ausgebrochen sein. Die junge Frau und ihr Freund paddelten daraufhin wieder die Traun entlang. Dabei soll der 38-Jährige seine Freundin aus den Augen verloren haben. Als der Mann sie kurz darauf schreien hörte, setzte er einen Notruf ab.