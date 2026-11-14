Stand-up-Paddlerin (31) ertrank bei Nachtausflug

In einer Tragödie endete diesen Sommer der nächtliche Ausflug einer 31-Jährigen und ihres 38-jährigen Freundes. Nach ihrem Tod beim Stand-up-Paddeln gingen die Behörden allerdings auf Nummer sicher. Gerichtsgutachten und der Abschlussbericht der Polizei bestätigen nun die Annahmen.
Es war eines der tragischsten Ereignisse dieses Sommers: Die Welserin (31) hatte am 25. Juli mit ihrem Freund (38) aus St. Marienkirchen an der Polsenz (Oberösterreich) einen nächtlichen Ausflug zum Traunspitz geplant. Beide wollten an der Traun übernachten, wo sie auf den Ex-Freund der Frau und dessen neue Freundin trafen.
Das Quartett soll gemeinsam Alkohol und das Aufputschmittel Ketamin konsumiert haben. Aus nichtigem Anlass dürfte dann ein Streit zwischen den Paaren ausgebrochen sein. Die junge Frau und ihr Freund paddelten daraufhin wieder die Traun entlang. Dabei soll der 38-Jährige seine Freundin aus den Augen verloren haben. Als der Mann sie kurz darauf schreien hörte, setzte er einen Notruf ab.
Fremdverschulden ausgeschlossen
Einsatzkräfte fanden die Frau. Sie trieb im Wasser, wurde zwar noch ins Welser Klinikum gebracht, doch für die Welserin gab es keine Rettung mehr. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Bereits am Montag nach dem Unglück lag ein vorläufiges Ergebnis der gerichtsmedizinischen Autopsie vor. Die 31-Jährige war ertrunken.
Nun, mehr als drei Monate später, liegt der Staatsanwaltschaft Wels auch der polizeiliche Abschlussbericht vor. Von der Gerichtsmedizin wird ein Fremdverschulden am Ertrinkungstod der Welserin ausgeschlossen, bestätigt Staatsanwältin Kerstin Kutsam auf Anfrage.
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