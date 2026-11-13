VW bietet Viertelmillion, damit Mitarbeiter gehen!

Der kriselnde Autobauer Volkswagen will in Deutschland massiv Stellen abbauen – und greift dafür tief in die Tasche. Mit einem neuen Abfindungsprogramm sollen Beschäftigte mit niedrigen und mittleren Gehältern zum freiwilligen Gehen bewegt werden. Das aus Konzernsicht besonders teure Angebot gelte allerdings nur für wenige Hundert Angestellte.
Konkret plant VW, bis 2030 im gesamten Konzern bis zu 60.000 Jobs zu streichen – dabei sind laut „Manager Magazin“ Abfindungen von mehr als 250.000 Euro möglich. Allein der für Deutschland zuständige Markenchef Thomas Schäfer soll rund 12.000 Stellen abbauen. Wie das Manager Magazin unter Berufung auf eine interne Präsentation berichtet, richtet sich das neue „Aufhebungsvertragsprogramm“ an Beschäftigte in ausgewählten Bereichen – darunter auch im Stammwerk Wolfsburg.
Das sind die Zahlen:
Angesprochen werden Mitarbeiter der Tarif-Entgeltstufen 1 bis 12. In den untersten Stufen arbeiten etwa Angestellte in der Service-Gastronomie – dort starten die Gehälter bei etwas über 2400 Euro brutto im Monat. In den Stufen 7 bis 9 sind klassischerweise die Produktionsmitarbeiter eingruppiert, sie verdienen je nach Erfahrung rund 3900 bis 4300 Euro brutto.
Die Höhe der Abfindung hängt von Eingruppierung und Betriebszugehörigkeit ab:
Bis zu 209.000 Euro gibt es für Beschäftigte mit mehr als 20 Jahren VW-Laufbahn in der Entgeltstufe 11/12.
71.200 Euro erhalten Mitarbeiter in Stufe 7/8 mit fünf bis zehn Jahren Betriebszugehörigkeit.
126.100 Euro gibt es nach 15 bis 20 Jahren in Stufe 3/4.
Extra-Geld für Schnelle:
Wer besonders schnell zugreift, bekommt laut dem Magazin obendrauf eine Sonderprämie von 55.000 Euro. Voraussetzung: mindestens fünf Jahre bei VW, Interessenbekundung zwischen dem 16. November und 4. Dezember – und die Unterschrift unter dem Aufhebungsvertrag binnen 14 Tagen.
Allerdings: Das Angebot ist begrenzt. Aus dem Unternehmen heißt es, man erwarte nur wenige Hundert zusätzliche Aufhebungsverträge. Sollte es mehr Interessenten als Budget geben, entscheidet das Datum der Interessensbekundung. VW betont zudem das Prinzip der doppelten Freiwilligkeit: Sowohl Arbeitnehmer als auch Unternehmen müssen zustimmen.
Bereits seit 2024 läuft bei VW in Deutschland ein Abfindungsprogramm für Verwaltung und Entwicklung, bei dem sogar Abfindungen von 400.000 Euro und mehr gezahlt wurden.
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