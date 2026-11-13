VW bietet Viertelmillion, damit Mitarbeiter gehen!

Konkret plant VW, bis 2030 im gesamten Konzern bis zu 60.000 Jobs zu streichen – dabei sind laut „Manager Magazin“ Abfindungen von mehr als 250.000 Euro möglich. Allein der für Deutschland zuständige Markenchef Thomas Schäfer soll rund 12.000 Stellen abbauen. Wie das Manager Magazin unter Berufung auf eine interne Präsentation berichtet, richtet sich das neue „Aufhebungsvertragsprogramm“ an Beschäftigte in ausgewählten Bereichen – darunter auch im Stammwerk Wolfsburg.