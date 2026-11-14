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Startschuss im Slalom

Levi: Das sind die Startnummern der ÖSV-Damen

Ski Alpin
14.11.2026 07:56
Katharina Truppe
Katharina Truppe(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wer entscheidet den ersten Damen-Slalom der neuen Weltcupsaison für sich? Das Rennen in Levi, das ab 10 Uhr (live im sportkrone.at-Ticker) über die Bühne geht, wird von Emma Aicher eröffnet. Als erste ÖSV-Dame geht schließlich Katharina Truppe mit Startnummer drei ins Rennen. 

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Die größten Hoffnungen aus ÖSV-Sicht ruhen auf Katharina Truppe. Sie geht als Dritte ins Rennen. Die weiteren Startnummern der Österreicherinnen: Katharina Huber (10), Lisa Hörhager (25), Natalie Falch (26), Franziska Gritsch (40), Leonie Raich (46) und Valentina Rings-Wanner (70).

Hier die Startliste:

Liensberger und Gallhuber fehlen
Katharina Liensberger fehlt in Levi. Die Vorarlbergerin stand nach ihrem schweren Trainingssturz Anfang Jänner bereits wieder auf Skiern, den Zeitpunkt ihrer Weltcup-Rückkehr lässt sie weiter offen.

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