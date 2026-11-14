Levi: Das sind die Startnummern der ÖSV-Damen

Wer entscheidet den ersten Damen-Slalom der neuen Weltcupsaison für sich? Das Rennen in Levi, das ab 10 Uhr (live im sportkrone.at-Ticker) über die Bühne geht, wird von Emma Aicher eröffnet. Als erste ÖSV-Dame geht schließlich Katharina Truppe mit Startnummer drei ins Rennen.
Die größten Hoffnungen aus ÖSV-Sicht ruhen auf Katharina Truppe. Sie geht als Dritte ins Rennen. Die weiteren Startnummern der Österreicherinnen: Katharina Huber (10), Lisa Hörhager (25), Natalie Falch (26), Franziska Gritsch (40), Leonie Raich (46) und Valentina Rings-Wanner (70).
Hier die Startliste:
Liensberger und Gallhuber fehlen
Katharina Liensberger fehlt in Levi. Die Vorarlbergerin stand nach ihrem schweren Trainingssturz Anfang Jänner bereits wieder auf Skiern, den Zeitpunkt ihrer Weltcup-Rückkehr lässt sie weiter offen.
Katharina Gallhuber fällt nach einer Knie-Arthroskopie für die ersten Rennen der Saison aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.