Levi: Das sind die Startnummern der ÖSV-Damen

Wer entscheidet den ersten Damen-Slalom der neuen Weltcupsaison für sich? Das Rennen in Levi, das ab 10 Uhr (live im sportkrone.at-Ticker) über die Bühne geht, wird von Emma Aicher eröffnet. Als erste ÖSV-Dame geht schließlich Katharina Truppe mit Startnummer drei ins Rennen.