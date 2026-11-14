Was Köflach-Trainer von Guardiola und Ilzer lernte

Er kickte im Nachwuchs der Bayern und von Benfica, spielte 154 Mal in der Bundesliga, war Legionär in Deutschland, Polen und Lettland. Doch seit letztem Sommer ist Kevin Friesenbichler nicht mehr Spieler, sondern Trainer. Warum er mit 32 Jahren die aktive Karriere beendet hat und was er von Trainern wie Guardiola, ten Hag, Scholl und Ilzer gelernt hat.
Es ist die erste Saisonhälfte seiner Trainer-Karriere, doch Kevin Friesenbichler hat sie schon sehr gut gemeistert. Im Sommer hing er seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel. Und das bereits mit 32 Jahren. Zwar liegt noch der Spielerpass bei Unterhausklub Vasoldsberg auf. Doch der ehemalige Bundesliga-Stürmer von Sturm, Austria und dem WAC ist sich sicher: „Das wird sich nicht mehr ausgehen. Ich habe aber kein Problem damit. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, nicht mehr Spieler, sondern Trainer zu sein.“
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