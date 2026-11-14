Was Köflach-Trainer von Guardiola und Ilzer lernte

Es ist die erste Saisonhälfte seiner Trainer-Karriere, doch Kevin Friesenbichler hat sie schon sehr gut gemeistert. Im Sommer hing er seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel. Und das bereits mit 32 Jahren. Zwar liegt noch der Spielerpass bei Unterhausklub Vasoldsberg auf. Doch der ehemalige Bundesliga-Stürmer von Sturm, Austria und dem WAC ist sich sicher: „Das wird sich nicht mehr ausgehen. Ich habe aber kein Problem damit. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, nicht mehr Spieler, sondern Trainer zu sein.“